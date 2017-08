Im nächsten Monat ist es endlich soweit, die neue iPhone-Generation wird von Apple vorgestellt. Die Firmware des HomePod hat Ende letzter Woche bereits bestätigt, dass das Jubiläums-iPhone keinen Homebutton mehr auf der Vorderseite besitzen und das Display um die Frontkamera herumlaufen wird. Ein Konzept von Max Rudberg zeigt nun, wie iOS 11 den Platz nutzen könnte.

(Bild: Max Rudberg)

So sieht die Glyphe aus der Firmware des HomePod aus. (Bild: Apple)

Variante 1: Ohne schwarze Balken und Display um die Frontkamera herum. (Bild: Max Rudberg)

Variante 2: Schwarzer Balken oben, um die Frontkamera zu verbergen. (Bild: Max Rudberg)

Variante 3: Zwei schwarze Balken. (Bild: Max Rudberg) 1 /5

Das kommende iOS 11 verrät relativ wenig über die nächste Generation des iPhones, ganz im Gegensatz zum Betriebssystem des HomePods, welches am Freitag vermutlich versehentlich von Apple veröffentlicht wurde. Normalerweise entfernen die Entwickler alle verräterischen Codeschnippsel. Beim HomePod ist dies scheinbar nicht passiert, dort sind viele Informationen in der Firmware enthalten, die auf andere Geräte schließen lassen oder direkte Hinweise geben. Für das iPhone 8 ist dort eine Glyphe abgespeichert, die ein randloses Display ohne Homebutton zeigt und einer Leiste im oberen Bereich für die Frontkamera. Wie wird Apple mit dem hinzugewonnen Platz umgehen?

iPhone 8: Drei Konzepte möglich

Das Konzept von Max Rudberg zeigt drei verschiedene Möglichkeiten, wie Apple mit iOS 11 den größeren Platz nutzen könnte. Im Grunde gibt es laut Rudberg nur drei Varianten: Das Display wird voll genutzt und keine schwarzen Balken eingeblendet, die zum Beispiel die Frontkamera besser verbergen würden. Alternativ könnte Apple nur im oberen Bereich einen entsprechenden Balken einblenden. Bei Variante drei würde sowohl oben als auch unten eine schwarze Leiste eingeblendet, was Ähnlichkeit mit der aktuellen Bildschirmaufteilung des iPhone 7 hätte. Das Display würde allerdings so kleiner wirken, als es tatsächlich ist. Rudberg selbst freut sich darauf in ein paar Wochen zu sehen, ob eines seiner Konzepte zutreffen wird.

