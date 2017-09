Die Seite 9to5mac hat nach eigenen Angaben eine finale Version von iOS 11 zugespielt bekommen. Die sogenannte Golden Master soll dabei viele neue Details über das kommende Jubiläums-iPhone 8 / Edition / X enthalten. Vom Display, über Face ID, bis zu neuen Funktionen für den Powerbutton.

Dieses Bild soll aus der Golden Master von iOS 11 sein

Der Powerbutton wird auch zum SOS-Knopf, wenn gleichzeitig die obere Lautstärketaste gedrückt wird.

Die Veröffentlichung der Firmware des HomePods enthielt erschreckend viele Hinweise über den Siri-Lautsprecher selbst, aber eben auch über eine neue Apple Watch mit LTE-Modul und über das kommende Jubiläums-iPhone. Die nun aufgetauchte Golden Master von iOS 11 enthält dem Bericht von 9to5mac nach noch mehr Hinweise auf das Gerät, welches am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Display und Kamera

Das vermutete OLED-Display wird wahrscheinlich eine Auflösung von 1125x2436 besitzen und wie das iPad Pro True Tone darstellen können. Diese Funktion passt die Farbtemperatur des Displays an der Umgebung an um ein realistischeres „Papiergefühl“ zu erzeugen. Auch neue Videoauflösungen scheinen in iOS 11 enthalten zu sein. 1080p HD-Videos sollen sich so mit 240 und 4K mit bis zu 60 Bildern die Sekunde aufnehmen lassen. Neu hinzukommen soll auch eine „Portrait Lightning“ Funktion, die eine Erweiterung des Porträtmodus des iPhone 7 Plus darstellt, verschiedene Lichteffekte sollen den Tiefeneffekt erweitern.

Face ID

Was beim iPhone 8 wohl endgültig gestrichen wurde, ist der Touch ID-Sensor auf der Vorderseite des Geräts. Und auch auf der Rückseite dürfte er keinen Platz gefunden haben. Ersetzt wird er durch Face ID, dessen Setup-Prozess beinhaltet ein Tutorial-Video, welches ebenfalls entdeckt wurde.

Powerbutton

Der Homebutton übernimmt unter iOS viele wichtige Funktionen. Durch den Wegfall müssen diese von anderen Knöpfen übernommen werden. Der Powerbutton wird scheinbar in „Side Button“ umbenannt und sowohl Apple Pay, als auch Siri aktivieren können.

Der Powerbutton wird auch zum SOS-Knopf, wenn gleichzeitig die obere Lautstärketaste gedrückt wird.

Die Golden Master von iOS 11 wird wahrscheinlich zusammen mit dem neuen iPhone am Dienstag auf der nächsten Keynote von Apple veröffentlicht und zum Download angeboten. Dann wissen wir auch, ob die genannten Punkte alle zutreffen.