​Kurioses Gerücht oder notwendiges Übel? Medienberichten zufolge wagt nun ein Team von Analysten von Barclays eine sehr fragwürdige These. Ein Team um Mark Moskowitz behauptet, Apple würde Käufern des vermeintlich „teuren“ OLED-„iPhone 8“ sowohl zusätzlich iCloud-Speicher als auch ein Abo von Apple Music anbieten. Auf diese Weise würde das Unternehmen aus Cupertino den Preisanstieg in der Psychologie der Interessenten positiv beeinflussen wollen.

iPhone 8 Dummy (Bild: Stefan Molz)

Wird das kommende Jubiläumssmartphone Apples mit OLED-Display teurer als bisherige Modelle? In den letzten Wochen und Monaten gab es gleich mehrere Meldungen dazu. Das Gerücht hält sich hartnäckig. Während Investoren darüber vermutlich frohlocken, sind potentielle Kunden womöglich abgeschreckt.

Analysten prognostizieren Geschenke für iPhone-Käufer

Es wäre für Apple eher untypisch. Doch Business Insider berichtet aus einer Memo, die Barclays seinen Investoren bereitstellte. Darin heißt es: Um den Preis des OLED-iPhone verkraftbarer wirken zu lassen, würde Apple sich nicht lumpen lassen. Apple könnte einerseits „bis zu“ 200 GB iCloud-Speicher über einen Zeitraum von zwölf Monaten dem Nutzer „gratis“ dabei geben. Andererseits könnte der Anbieter aus Cupertino obendrein noch ein Abonnement für seinen Musikstreaming-Service Apple Music über ebenfalls zwölf Monate als Geschenk dem Paket beilegen.

Während wir die Euro-Preise nicht kennen, hat man uns doch über die Dollarpreise in mehreren Berichten vermeintlich Auskunft gegeben. Ab 999 US-Dollar aufwärts soll das Gerät kosten. Also liegt es nahe, die Services, die Apple obendrauf geben würde, ebenfalls mit ihrem Dollarpreis zu verrechnen. Apple Music kostet regulär rund 10 US-Dollar pro Monat, 200 GB iCloud-Speicher kosten hingegen knapp 3 US-Dollar pro Monat. Zusammengerechnet kommt man so also auf knapp 156 US-Dollar Gegenwert, den Käufer des iPhone Edition erhalten würden. Bei einem Kaufpreis von 1.000 US-Dollar könnte man auf den ersten Blick argumentieren: Das Gerät selbst kostet nur 844 US-Dollar, wohingegen der Rest Kosten für die Service-Leistungen sind.