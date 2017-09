​Geheime Fotos aufgetaucht: Medienberichten zufolge hat Apples Partner Foxconn erste Kartons gepackt und Paletten vorbereitet, die zum Versand in die USA bestimmt sind. Deren Inhalt? Das neue iPhone 8. Die Fotos sollen vom Fabrikgelände des Zulieferers stammen, hätten aber nie das Licht der Welt erblicken dürfen. Als Logistikunternehmen kommt Morrison Express zum Einsatz, auf das viele Unternehmen aus dem Silicon Valley gerne zurückgreifen würden.

Ist das iPhone 8 in diesen Paketen unterwegs in die USA? (Bild: Anonym, via MyDrivers)

Vermutlich handelt es sich nicht um Geräte, die in den Verkauf gehen, sondern solche, die Apple nach dem Special-Event am 12. September zu Vorführzwecken auf seinem Campus-Gelände einsetzen möchte. Die Betonung liegt auf vermutlich, denn wir müssen in diesem Fall der Behauptung glauben, dass sich in den Paketen auf den Paletten tatsächlich Apples kommende iPhones befinden.

Ein Nutzer hat anonym unter einem Spitznamen auf der Plattform MyDrivers eine Reihe von Fotos veröffentlicht, die auf dem Fabrikgelände von Foxconn gemacht worden sein sollen. Die Auflösung der Bilder ist „ausreichend“. Sie wurden vermutlich mit einer Handykamera gemacht. So lässt sich erkennen, dass die Paletten mit Verpackungsmaterial umwickelt sind, das auf das Logistikunternehmen Morrison Express deutet. Dieses Unternehmen setzen Technologiekonzerne gerne für Lieferungen ins Silicon Valley ein, erklären uns US-Blogger.

Wir können diese Informationen nicht verifizieren. Leider enthalten die Fotos keine Metadaten, die Rückschlüsse darauf zulassen, ob Sie tatsächlich erst vor kurzem auf dem Fabrikgelände Foxconns erstellt wurden. Dazu kommt, dass die Bilder zwar nicht verschwommen sind, aber nicht hochauflösend genug, um Details auf den Lieferscheinen der Paletten erkennen zu können.

iPhone 8 auf Special-Event am 12. September

Für uns heißt es aber nicht mehr lange warten. Am 12. September wird Apple im Rahmen eines Special-Events am neuen Firmengelände im Steve Jobs Theater das neue Smartphone enthüllen, sodass zumindest für dieses Gerät die Gerüchteküche nicht mehr brodeln muss. Mac Life wird an diesem Tag eine umfangreiche Berichterstattung bieten.