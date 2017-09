27.09.2017 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass es aktuell beim iPhone 8 und iPhone 8 Plus zu Störgeräuschen beim Telefonieren kommen kann. Dieses „Knacken“ ist jedoch nicht immer vorhanden und bleibt auch im Freisprecher-Betrieb aus. In einigen Foren wird daher schon darüber lustig gemacht und hat sogar schon einen Namen erhalten: „Callgate“. Natürlich sollte das nicht ernstgenommen werden, da Apple bereits an einem Softwareupdate arbeitet, welches das kleine Problem aus der Welt schaffen soll.



(Bild: Benjamin Otterstein)

Selten geht ein Start neuer Produkte völlig reibungslos über die Bühne. Während in den letzten Jahren gebogene Smartphones und sehr empfindliche Gehäusefarben für Schlagzeilen sorgten, kommt das iPhone 8 (Plus) mit einem blauen Auge davon. Seit der Veröffentlichung am vergangenen Freitag häufen sich die Berichte von Nutzern, die beim Telefonieren statische Geräusche oder ein regelmäßiges Knacken bemerken. Letzteres konnten wir selbst hören und fühlten uns nach wenigen Minuten genervt. Überraschenderweise sind diese Störgeräusche nicht immer über die Ohrmuschel zu hören. Verwendet man etwa ein Headset, die Freisprecheinrichtung im Auto oder gar das integrierte Freisprech-Feature, dann tauchen die Probleme nicht auf.

Aktuell wird natürlich spekuliert, ob es sich um ein Soft- oder Hardware-Problem handelt. Ein Fehler bei der Geräuschunterdrückung von iOS 11 wäre dabei nicht auszuschließen, da auch vereinzelte Nutzer mit älteren Geräten und iOS 11 von ähnlichen Problemen seit dem Update berichten. Gegenüber The Verge gab Apple an, dass nur „eine geringe Anzahl an Nutzern betroffen sei“ und dass man jedoch an einer Lösung arbeite. So soll das Problem mit einem kommenden Softwareupdate behoben werden. Auch wenn viele Nutzer darauf hofften, dass iOS 11.0.1 sich dem Problem annimmt, brachte das Update nur kleinere Verbesserungen der Stabilität. Wann die Aktualisierung gegen die Störgeräusche veröffentlicht wird, gab man nicht bekannt.