Auch wenn sich die Anzahl der Megapixel seit dem iPhone 5s nicht mehr geändert hat, Apple legt bei jedem Modell-Update großen Wert auf die Kamera und deren Qualität. Viele Aktionen und Werbekampagnen legen den Fokus auf die Foto-Funktion und natürlich möchte man besser sein, als die starke Konkurrenz im Smartphonemarkt. Mit dem iPhone 8 und 8 Plus scheint das wieder einmal gelungen zu sein.

Das iPhone 8 Plus kann auch bei wenig Licht überzeugen (Bild: CC0)

Das iPhone 6 Plus konnte als erstes iPhone mit einer Bildstabilisierung glänzen, das iPhone 7 Plus bekam von Apple eine Doppelkamera spendiert und mit dem Portrait-Modus die passende Funktion. Auch das iPhone 8 ist da keine Ausnahme und das 8 Plus kann nun nicht nur den Portrait-Modus, sondern auch Portrait-Lighting. Nebenbei sind zum ersten Mal mit einem Smartphone auch Videos in 4K mit 60 Bildern die Sekunden möglich. Apple möchte mit den neuen Kameras wieder die Bestenlisten anführen und laut einem sehr ausführlichen Test von DxOMark scheint das auch gelungen.

Im Ranking liegt das iPhone 8 Plus nun mit 94 Punkte vor dem iPhone 8 mit 92 Punkten. Danach folgen auf Platz drei das Google Pixel und das HTC U11 mit je 90 Punkten. Der Test bezeichnet die Doppelkamera des iPhone 8 Plus sogar als „die beste je von uns getestete Smartphonekamera“. Besonders die Farbgenauigkeit und Detailfülle würden im Test herausstechen. Auch bei wenig Licht und mit Blitz seien natürliche Bilder ohne viel Rauschen möglich.

Fast alle Testkategorien werden laut DxOMark vom iPhone 8 und 8 Plus angeführt und für Menschen die gerne mit dem Smartphone Fotos schießen, sei das neue iPhone aktuell die Beste Wahl. Wir sind gespannt, wann ein Konkurrent aus dem Android-Lager wieder die Führung übernimmt und ob das iPhone X ab November noch besser abschneiden wird.