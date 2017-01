09.01.2017 - 09:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am vergangenen Wochenende hat Apple einen neuen Werbespot zum iPhone 7 Plus auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Dieser rückt einmal mehr die Dual-Kamera in den Vordergrund und legt dort den Fokus auf den nachträglich veröffentlichten Porträt-Modus, den das große iPhone exklusiv besitzt.



09.01.2017 - 09:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In dem Spot „Take mine" verschlägt es uns dieses Mal in ein kleines griechisches Dorf. Dort besucht eine junge Frau ihre Großmutter. Nach der Begrüßung nimmt Sie dann mit ihrem rosègoldenen iPhone 7 Plus ein Foto von ihrer Oma auf. Diese zeigt sich von dem Tiefenschärfeneffekt des Porträt-Modus so begeistert, dass alle Leute in dem kleinen Café aufhorchen und auch eines möchten.

So beginnt für die junge Griechin eine Fototour durch das kleine Dorf. Jeder möchte ein Porträtfoto von sich. Vom einfachen Fischer über Schafhirten, Kinder, Musiker bis zum Friseur macht sie von allen tolle Fotos mit dem coolen Unschärfe-Effekt. Der Spot endet dann mit folgender Zeile: „Porträt-Modus auf dem iPhone 7 Plus – praktisch magisch"

Bereits im Vorfeld veröffentlichte Apple diverse Werbespots zum iPhone 7. Diese stellten unter anderem die Wasserbeständigkeit, die neuen Stereolautsprecher, die bessere Akkulaufzeit, die Kamera oder auch das verbesserte iOS 10 auf gekonnt witzige Weise in den Mittelpunkt.

Daneben veröffentlichte Apple auch eine kleine Tipp-Serie zu neuen Kamera des iPhone 7, in denen Ihnen professionelle Fotografen Tricks für bessere Fotos in verschiedenen Situationen verraten haben. Auch dort stand der Porträt-Modus im Fokus, der erst mit dem Update auf iOS 10.1 Einzug gehalten hatte.