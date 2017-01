31.01.2017 - 14:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple könnte mit dem iPhone 7 Plus den richtigen Riecher gehabt haben. Im Gegensatz zu den Vorgänger-Plus-Modellen hat Apple dem Riesen-iPhone ein besser sichtbares Exklusiv-Feature spendiert, das sich nun bezahlt machen könnte. Laut den Analysten von „Cowen & Co.“ scheinen solche einzigartigen Ausstattungsmerkmale Kunden eher dazu bewegen etwas tiefer in die Tasche zu greifen.



iPhone 7 und das Plus-Modell Seite an Seite (Bild: Apple)

Für viele Kunden waren die Unterschiede zwischen dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus kaum ersichtlich. Gleiches gilt für den Nachfolger. Natürlich nahmen die Nutzer die unterschiedlichen Displaygrößen wahr. Die Geräte boten jedoch keinen sonstigen – direkt sichtbaren – Mehrwert. Das Plus-Modell verfügt aber über eine höhere Pixeldichte und die Kamera wurde mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet – zwei Feature, die von vielen Kunden kaum wahrgenommen wurden. Mit dem iPhone 7 änderte sich dies durch die Dual-Kamera. In einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal nehmen sich die Analysten von Cowen & Co. der Thematik an.

iPhone 7 Plus verspricht Mehrwert

Diese haben eine Analyse der Verkaufszahlen der letzten Jahre durchgeführt und kamen zum Schluss, dass sich das exklusive Dual-Kamera-Feature positiv auf die Verkauszahlen des iPhone 7 Plus ausgewirkt hat. Während vom iPhone 6 Plus zum iPhone 6s Plus kaum eine Steigerung stattfand, hat sich die Anhängerschaft des Plus-Modells in der aktuellen Generation stark vergrößert. Die Analysten gehen daher davon aus, dass Apple die Strategie mit exklusiven Funktionen für die Plus-Modelle weiter verfolgen wird, da die Käufer anscheinend bereit sind für diese mehr Geld auszugeben.

Statistik zu Verkaufszahlen (Bild: Wall Street Journal / Cowen & Co.)

Heute Abend wird Apple die aktuellen Quartalszahlen verkünden und könnte damit einen weiteren Rekord für die iPhone-Sparte bekanntgeben, bei dem das iPhone 7 Plus wohl ebenfalls eine große Rolle spielen könnte.