17.02.2017 - 09:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der vergangenen Nacht und vor wenigen Tagen hat Apple neue Videos zum iPhone 7 Plus auf seinem YouTube-Channel veröffentlicht. Die vier kurzen Filmchen beleuchten alle eine spezielle Funktion, die nur mit der Dual-Kamera des Plus-Modells möglich ist – den Porträt-Modus. Dieser verwandelt ein einfaches Foto mittels Schärfentiefeneffekt in eine Aufnahme wie man Sie sonst nur von einer Spiegelreflexkamera kennt.



Apple stellte auf dem „iPhone 7"-Event im letzten September erstmals ein Plus-Modell vor, das sich nicht nur in der größere vom Standard-iPhone abhob. Dabei spielt natürlich die eingeführte Dual-Kamera eine große Rolle. Während des Events zeigte man daher die interessante Möglichkeit Porträt-Fotos mit einem Schärfentiefeneffekt aufzunehmen, wie er eigentlich nur mit einer Spiegelreflex möglich ist. Allerdings schob man den Modus erst mit iOS 10.1 auf dem iPhone 7 Plus wenige Wochen nach dem Verkaufsstart nach.

Der Porträtmodus nutzt dabei das Teleobjektiv mit der Brennweite von 56 mm. Über das Weitwinkelobjektiv und den leistungsstarken Prozessor wird das Motiv dann gescannt und der Vordergrund vom Hintergrund getrennt, der dann unscharf dargestellt wird. Das fertige Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Kein Wunder also, dass Apple vier je 16 sekündige Spots zum Porträtmodus des iPhone 7 Plus auf seinem YouTube-Channel bereitgestellt hat.