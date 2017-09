Aktuell bekommen Sie auf eBay ein iPhone 7 in der Farbe „Jetblack“ günstiger. Als Verkäufer tritt Computer Universe auf. Das Smartphone wird mit 32 GB Speicher angeboten. Auch Apple bietet das Modell in dieser Variante mittlerweile an. Sie zahlen für das Smartphone nur 549 Euro. Bei Apple kostet das Gerät hingegen 629 Euro. Im Smartphone werkelt der A10 Fusion Prozessor. Das Retina-Display mit 4,7 Zoll Diagonale nutzt eine Auflösung von 1334 x 750 Pixel. Die rückseitige Kamera des Apple-Smartphones bietet 12 MP. Versandkosten fallen nicht an. Das Gerät hat explizit keinen SIM-Lock.

iPhone 7 in Jetblack (Bild: Apple)

Zum Angebot: iPhone 7 in Jetblack jetzt günstiger kaufen.