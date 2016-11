18.11.2016 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat heute ein neues Austauschprogramm für das iPhone 6 Plus gestartet, nachdem in den letzten Monaten bekannt wurde, dass die Geräte massenhaft unter flackernden Bildschirmen oder nicht reagierenden Touchscreens leiden. Allerdings handelt es sich hierbei um keine typisch kostenfreie Austauschaktion, da sich Apple nicht als Schuldigen für das Problem sieht.



Massenhafte Ausfälle der Touch-Funktion und flackernde Bildschirme hielten Apple dazu an, eine neue Austauschaktion für das iPhone 6 Plus zu starten. Jedoch erfolgt hierbei keine kostenlose Reparatur oder Austausch, sondern man wird mit einer Servicegebühr in Höhe von 167,10 Euro zur Kasse gebeten. Warum? Nicht Apple soll Schuld an der Misere sein, sondern die Nutzer selbst.

Das Unternehmen schreibt dazu auf der Austauschseite:

Apple hat festgestellt, dass einige iPhone 6 Plus-Geräte ein flackerndes Display oder Probleme mit Multi-Touch aufweisen, nachdem sie mehrmals auf eine harte Oberfläche fielen und anschließend weiter belastet wurden.

Mehrfaches Fallenlassen soll der Auslöser für das Problem sein. Apple bietet daher den betroffenen Nutzern an Ihr iPhone gegen eine Gebühr von 167,10 Euro zu reparieren , sofern es vollfunktionsfähig und das Display weder gesprungen noch zerbrochen ist. Alle Nutzer, die vor dem Programmstart eine solche Reparatur bei Apple oder einem authorisierten Servicepartner zu einem höheren Preis haben durchführen lassen, erhalten den Differenzbetrag erstattet. Weitere Details finden sie auf der offiziellen Programmseite.