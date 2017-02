Der Chef der Forsensikabteilung der IT-Sicherheitsfirma Cellebrite biedert sich auf Twitter an. Sein Unternehmen sei ab sofort auch in der Lage Daten von gesperrten iPhone 6 zu kopieren. Das Unternehmen ist kein Unbekannter, hat es dem FBI doch schon einmal ausgeholfen ein iPhone zu entsperren, als Apple nicht mitspielen wollte.

Auf Twitter können Sie derzeit lesen, dass Cellebrite in der Lage ist, auch das iPhone 6 (Plus) zu entsperren und Daten von einem sonst gesperrten iPhone zu kopieren. Der Chef der Forensik-Abteilung, Shahar Tal, bestätigt, dass Cellebrite nun auf richterlichen Beschluss hin Daten eines iPhone 6 (Plus) entschlüsseln könne. Der Service sei nur vor Ort möglich. Die Geräte müssten also eingeschickt werden.

Geschäftsmodell iPhone-Entschlüsselung

Das Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit dem Entschlüsseln von Smartphones Geld zu verdienen. Da dies beim iPhone besonders schwer möglich ist, scheint der Service für Cellebrite recht lukrativ zu sein. 1.500 US-Dollar soll das Entsperren eines einzelnen iPhone kosten. 250.000 US-Dollar werden fällig, wenn der Kunde ein „Jahresabo“ abschließt.

Doch der Hack des Unternehmens ist nicht nur in der Lage die grundlegenden Nutzerdaten zu extrahieren. Vielmehr behauptet man, auch Daten aus Apps wie Uber, Facebook, Chrome und einigen Dating-Apps auslesen zu können.

Zusammenarbeit mit FBI

Cellebrite ist kein Unbekannter für Apple-Fans. Das Unternehmen soll dem FBI geholfen haben das berufliche iPhone 5c der Lebensgefährtin des San-Bernadino-Amokschützen zu entschlüsseln.

Anfang Februar hieß es, ein Hacker hätte die Software des Unternehmens entwendet. Berichte wurden seitens des israelischen Sicherheitsunternehmens jedoch dementiert.