18.01.2017 - 15:48 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Der US-amerikanische Mobilfunkanbieter AT&T hat am 1. Januar 2017 das EDGE-Netz abgeschaltet und das nun in einer Ankündigung begründet. Zunächst mag das so klingen, als ob niemand das langsame Netzwerk vermissen würde, aber dennoch zieht es einen gewissen Rattenschwanz hinter sich her. Denn das iPhone 2G kann das Mobilfunknetz nun nicht mehr verwenden – und das scheint tatsächlich für manche ein Problem zu sein.



EDGE ist bei AT&T Geschichte (Bild: ninetofive via mockDrop)

Das iPhone der ersten Generation, im Nachgang „iPhone 2G” genannt, hat schon beinahe das biblische Alter von 10 Jahren erreicht. Damals war die Mobilfunklandschaft noch eine andere, mit EDGE konnte man damals durchaus irgendwie leben. Etwas anderes unterstützte die erste Generation auch gar nicht.

AT&T schaltet EDGE-Netz ab

In einem Blog-Beitrag hat AT&T nun bekanntgegeben, dass das 2G-Netzwerk, auch als EDGE bekannt, seit dem 1. Januar 2017 abgeschaltet wurde. Das bedeutet, dass Handys und Smartphones, die keine moderneren Technologien unterstützen, nun nicht mehr im AT&T-Netz kommunizieren können. Das Unternehmen begründet das damit, dass damit Ressourcen für neue Technologien frei werden. Einerseits können die alten Frequenzen dann für LTE genutzt werden, andererseits wolle man damit die nächste Generation vorantreiben.

EDGE ist der Mobilfunkstandard der zweiten Generation und bietet relativ langsame Übertragungsraten. Als das iPhone ursprünglich angekündigt wurde, wurde durchaus schon moniert, dass es kein UMTS unterstützt, jedoch gab es vor rund 10 Jahren wichtigere Baustellen.

Mit der Abschaltung wird das iPhone der ersten Generation mehr oder weniger zum iPod touch. Telefonie und mobile Daten sind damit nicht mehr möglich. Lediglich WLAN wird weiterhin unterstützt. Zwar kann man über Sinn oder Unsinn, ein iPhone 2G in 2017 noch zu verwenden, streiten, aber offenbar gab es Beschwerden bei AT&T.