23.11.2016 - 08:48 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Unfälle sind eine unschöne Sache, da sind sich alle einig. US-Regulatoren haben nun einen neuen Plan, um speziell Unfälle, die durch die Smartphone-Nutzung verursacht wurden, zu reduzieren. Man geht daher aktiv auf Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung und Co. zu, damit diese zukünftig einen „Fahrer-Modus" in Ihre Gerät integrieren. Könnten wir mit iOS 11 einen ersten Vorstoß in diese Richtung sehen?



Laut der New York Times arbeitet die US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration gerade an freiwilligen Richtlinien, die die Smartphone-Hersteller dazu aufrufen einen Fahrer-Modus zu integrieren, der die Funktionalität der Geräte während der Fahrt reduzieren soll. Dadurch sollen nur bestimmte Funktionen und Apps nutzbar sein.

„Ihr Smartphone ist so viel mehr als nur ein Kommunikationsgerät. (...) Ablenkung ist weiterhin ein Problem. Zu viele Menschen sterben und werden auf unseren Straßen verletzt.", sagte ein Verantwortlicher der US-Verkehrsbehörde.

Im Gegensatz zum Flugmodus möchte die Behörde, dass das Gerät automatisch erkennen soll, dass der Fahrer sein Smartphone während der Fahrt nutzt und dann die Funktionen entsprechend limitieren. Ob die Smartphone-Hersteller bereit sind die Vorschläge der NHTSA auch umszusetzen bleibt abzuwarten.

Eventuell sehen wir schon mit iOS 11 einen ersten Schritt in diese Richtung, denn Apple ist seit einiger Zeit auch um die Sicherheit seiner Kunden bemüht und hat bereits diverse Features (beispielsweise SOS und Notfallpass) in diesem Bereich eingeführt. Daneben versucht man seit etwa zwei Jahren auch das Fahren sicherer zu machen, indem man Fahrzeugherstellern CarPlay zur Verfügung stellt, das nur die wichtigstens Apps anzeigt und die Sprachsteuerung per Siri ermöglicht.