14.06.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach der großen Freigabe für Drittanbieter-App im vergangenen Jahr war es zur diesjährigen WWDC eher ruhig um Siri. In iOS 11 wird der Sprachassistent dennoch mit einigen coolen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten bedacht, die die Nutzererfahrung erheblich verbessern werden. Wir haben uns die aktuelle Beta etwas genauer angeschaut und verraten ihnen, was Sie im Herbst von Siri erwarten dürfen.



Siri wird in iOS 11 nochmal besser (Bild: CC0)

Während die Siri-Freigabe für Entwickler im letzten Jahr groß gefeiert wurde, hielten sich die diesjährigen neuen Features in Grenzen – zumindest im Rahmen der WWDC. Die erste Beta zu iOS 11 zeigt hingegen, dass Apple den Sprachassistenten weiter vorantreiben und gleichzeitig den Nutzern mehr Möglichkeiten geben möchte. Zu den kleineren Neuerungen zählen daher die neue natürlichere Sprache (in englisch) sowie die leicht überarbeitete Ergebnis-Ansicht, die das neue Siri-Symbol zeigt.

Gleichzeitig wurde auch das Einstellungs-Menü für Siri überarbeitet und lässt den Nutzern nun mehr Spielraum. So wird es beispielsweise möglich sein, dass die Aktivierung von Siri via Home-Button deaktiviert werden kann, während aber der „Hey Siri"-Befehl erhalten bleibt. Zuvor konnte „Hey Siri" nur zusätzlich zum Home-Button genutzt werden.

Siri und die Suchfunktion wurden stark verknüpft, sodass in den Siri-Einstellungen in iOS 11 auch sämtliche Apps für die Suche gelistet werden. Dort kann festgelegt werden, ob eine App innerhalb der Suche erscheinen soll. Darüber hinaus wird es zukünftig auch möglich sein, dass man Aufgaben und Befehle an Siri auch per Texteingabe geben kann. In manchen Situationen kann dies durchaus nützlich sein, richtet sich aber wohl eher an (taub-)stumme Nutzer, damit diese die Möglichkeit erhalten mit Siri kommunizieren zu können.

Siri fördert ab iOS 11 auch die Kommunikation in fremden Sprachen. Dazu hat Apple eine Beta-Funktion integriert, die es erlaubt, dass Siri in andere Sprachen wie chinesisch, französisch, englisch, italienisch oder spanisch übersetzt. Im Laufe der Zeit sollen weitere Sprachen hinzukommen.