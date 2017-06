13.06.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit iOS 11 wird laut Apple die größte Aktualisierung für das iPad veröffentlicht, die es je gab. Dabei scheint vor allem das „Drag & Drop"-Feature einen großen Vorteil im Multitasking zu bringen. Erst kürzlich entdeckte eine Entwickler, dass das Feature auch auf dem iPhone freigeschaltet werden kann. Ob es tatsächlich kommt, ist dabei fraglich, aber dafür funktioniert Drag & Drop auf dem Smartphone bereits bei einem anderen „Problem".



13.06.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Drag & Drop auch am iPhone möglich (Bild: graphictwister / mockdrop.io / Screenshot)

Bisher wurde angenommen, dass in iOS 11 das „Drag & Drop"-Feature exklusiv für Apples Tablet verfügbar sein wird. Doch der Entwickler Steve Troughton-Smith hat wieder einmal gegensätzliche Hinweise in der iPhone-Software entdeckt. Ihm zufolge ist die Funktion derzeit nur deaktiviert und könnte freigegeben werden. Allerdings ist zumindest ein Teil des Features auch auf dem iPhone verfügbar und erlaubt das gleichzeitige Verschieben mehrerer Apps auf dem Homebildschirm. Damit wird das Sortieren von Apps deutlich komfortabler.

Apple hatte ursrpünglich nicht vorgesehen, dass „Drag & Drop" auch für das iPhone verfügbar sein wird. Doch zumindest auf dem Homebildschirm scheint man eine Ausnahme zu machen. Wenn Sie dort den Finger auf eine App halten, bis sie zu wackeln beginnt, und dann sie dann auf dem Bildschirm herumschieben, können Sie nämlich durch Antippen anderer Apps, diese zu Ihrer Auswahl hinzufügen.

Anschließend können die Anwendungen in einen Ordner oder auf eine andere Seite verschoben werden. Ähnlich komfortabel konnte man bisher nur via iTunes Apps auf dem Homebildschirm verschieben. Jedoch bleibt abzuwarten, ob Apple „Drag & Drop" auch an anderer Stelle auf dem iPhone zulässt. Wünschenswert wäre dies beispielsweise in Safari, um Links in neuen Tabs zu öffnen. Aber es besteht Hoffnung, da das Feature auch innerhalb der neuen Files- / Dateien-App auf dem iPhone mit iOS 11 Beta 1 bereitsteht.