iOS 11 bietet viele neue Funktionen und macht besonders das Arbeiten mit dem iPad dank Drag & Drop und neuer Dateien-App deutlich produktiver. Doch wie bei jeder neue iOS-Version gibt es ein großes Manko: Der Stromverbrauch ist gestiegen. Um mit iOS 11 über den Tag zu kommen, gibt es einige Tipps und Tricks. Mac Life zeigt, welche Einstellungen Sie vornehmen können, um den Akkuverbrauch etwas zu senken.

Mit iOS 11 sieht man diesen Bildschirm häufiger (Bild: Screenshot | Smartmockup)

Automatische Bildschirmsperre

iPhone und iPad wurden in den letzten Jahren immer größer und auch die Bildschirme sind gewachsen. Hier liegt einiges an Sparpotential. Eine Möglichkeit ist unter Anzeige & Helligkeit -> Automatische Sperre das Intervall, bis das iPhone das Display deaktiviert, möglichst weit nach unten zu setzen. Eigentlich einleuchtend: Je kürzer es an ist, umso weniger Strom verbraucht das Display.

Hintergrundaktualisierungen deaktivieren

Auch die Hintergrundaktualisierungen der Apps können einen gewissen Stromverbrauch verursachen. Wenn Sie also nicht regelmäßig auf eine App zugreifen und etwas längere Ladezeiten in Kauf nehmen können, dann können Sie unter Allgemein -> Hintergrundaktualisierungen für nicht benötigte Apps die Aktualisierung im Hintergrund deaktivieren.

Ortungsdienste deaktivieren

Die ständige Bestimmung des Standorts wirkt sich auch auf die Akkulaufzeit aus. Die Ortungsdienste lassen sich unter Datenschutz -> Ortungsdienste vollständig deaktivieren, sinnvoller ist aber, wie bei den Hintergrundaktualisierungen, die Einstellungen für alle Apps einzeln vorzunehmen. Apps die keinen ständigen Zugriff auf die Ortungsdienste benötigen, sollte auch aus Datenschutzgründen die Berechtigung entzogen werden.

Nicht nur Apps, auch Apples eigenen Systemdienste greifen auf den Standort des Geräts zu. Diese können Sie unter Datenschutz -> Ortungsdienste -> Systemdienste anpassen und gegebenfalls deaktivieren. Besonders „Wichtige Orte“ und „Produktverbesserung“ können Sie ausschalten, falls nicht bereits geschehen.

Mails abrufen deaktivieren

Wer unter iOS seine E-Mails mit Apples eigener Mail-App abruft, der kann in den Einstellungen unter Accounts & Passwörter -> Datenabgleich anpassen, wie oft die Anwendung nach neuen E-Mails sucht. Unten dem Punkte „Abrufen“ lässt sich das Intervall einstellen, in dem iOS die Mails kontrolliert. Auch hier gilt ganz einfach: Je häufiger, umso stromfressender.

Produkthinweis AUKEY Powerbank 20000mAh Externer Akku mit 2 Ports Ausgänge und 2 Eingänge (Lightning +Micro USB) für iPhone 8/ 7/ 6s/ Plus, iPad Air, Samsung S8/ S8+, Tablets Preis: 22,99 €

Bluetooth deaktivieren

Das neue Kontrollzentrum unter iOS 11 deaktiviert Bluetooth nicht mehr, sondern trennt nur die Verbindung. Möchten Sie Bluetooth also ganz deaktivieren, müssen Sie es erst unter Einstellungen -> Bluetooth ausschalten. Trennen Sie die Verbindung im Kontrollzentrum nur, sucht iOS im Hintergrund weiter nach Geräten und verbraucht Strom.

Stromsparmodus

Die wohl einfachste Methode um den Akkuverbrauch zu senken ist der Stromsparmodus, welchen iOS bereits sei der Version 9 mitbringt. Sobald dieser, zum Beispiel über das Kontrollzentrum aktiviert wurde, beendet das Betriebssystem viele der bereits beschriebenen Funktionen solange, bis der Modus wieder deaktiviert, oder der Akku ausreichend geladen wurde. iOS ruft keine E-Mails mehr automatisch ab, deaktiviert „Hey Siri“, verhindert Hintergrundaktualisierungen von Apps, sowie deren automatischen Download. Visuelle Effekte werden reduziert und die Bildschirmsperre auf 30 Sekunden gesetzt.

Einige der Tipps haben wir für Sie noch einmal in einem Video zusammengefasst:

Zukünftige Updates werden helfen

In der Vergangenheit legte Apple bei kleineren Updates für die verschiedenen iOS-Versionen auch immer einen Fokus auf die Akkulaufzeit, diese wird also zukünftig sicherlich wieder besser werden. Sollten alle Tipps nicht helfen und der Akku auch schon älter sein, kann ein Austausch das iPhone wieder über den Tag bringen und wahre Wunder wirken.