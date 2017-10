05.10.2017 - 09:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wie immer, wenn Apple eine neue Version von iOS veröffentlicht, wird die Unterstützung für eine alte eingestellt. In diesem Fall ist es besonders bitter, da durch die Veröffentlichung von iOS 11.0.2 nun iOS 10.3.3 nicht mehr signiert wird. Die Updates waren jedoch nötig, um kleinere Fehler von iOS 11 zu beheben, die unter anderen zu einem Knacken beim Telefonieren mit dem iPhone 8 führten.



Apple signiert also iOS 10.3.3 nicht mehr. Dadurch gibt es für die Nutzer keine Möglichkeit mehr auf eine Version vor iOS 11 zurückzukehren. Sollten Sie also ein iOS-Gerät mit „alter“ Software besitzen und möchten auch weiterhin auf den Stand bleiben, dann sollten Sie keinesfalls aktualisieren. Es gibt nun nämlich keinen Weg zurück.

Zwar kamen mit iOS 11 viele Neuerungen. Dazu gehört die überarbeitete Mitteilungszentrale, das runderneuerte Kontrollzentrum sowie zahlreiche größere und kleinere Änderungen am Betriebssystem. Schon kurz darauf erschien iOS 11.0.1, welches einige kleine Fehler behob und die Leistung verbesserte. Mit iOS 11.0.2 kam innerhalb kürzester Zeit schon die nächste Aktualisierung. Dabei kümmerte man sich vor allem um das Problem beim iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Dort wurde nämlich in den Tagen nach der Veröffentlichung bekannt, dass es Probleme beim Telefonieren gab, welche sich durch ein Knacken oder andere Störgeräusche äußerte.

Wer also schon auf der aktuellsten Firmware unterwegs ist, dem ist es jetzt nur noch möglich zu iOS 11.0.1 mit einem Downgrade zurückzukehren. Da iOS 11.1 bereits in der Betaphase ist und in Kürze veröffentlicht wird, dürfte auch iOS 11.0.1 nicht mehr allzu lange von Apple signiert werden.