Beta-Versionen sind für Entwickler eine gute Möglichkeit neue Funktionen und Entwicklungen zu testen. Aber auch für Apple sind sie eine Möglichkeit zu experimentieren und so wird noch immer an vielen einzelnen Details geschraubt. In der aktuellen iOS Beta 6 für Entwickler und der Public Beta fallen besonders neue Icons für die Karten-App und den App Store auf. Beide sind relativ stark verändert worden.

Links das ältere Icon, rechts das neuere. (Bild: Apple)

Apple verändert so gut wie mit jedem iOS-Versionssprung zumindest einen Teil der App-Icons. Besonders der Wechsel zwischen iOS 6 und 7 erforderte viele neue Symbole im flachen Design. Das Icon für Apple hauseigenen Kartendienst ist im Laufe der Jahre zwar leicht verändert worden, hat sein Grundform aber beibehalten. Nun hat Apple in der aktuellen Beta von iOS 11 dem Icon ein neues Aussehen verpasst. Es wirkt insgesamt nun etwas aufgeräumter und zeigt in der rechten oberen Ecke ab sofort einen Teil des neuen runden Hauptquartiers von Apple, welches aktuell fertiggestellt wird und in das bereits die ersten Mitarbeiter einziehen.

Ebenfalls ein größeres Update hat das Icon des App Stores erfahren. Bereits in der ersten Beta von iOS 11 fielen die Veränderungen zu iOS 10 recht deutlich aus. Bisher setzte Apple in allen iOS-Versionen auf den Dreiklang von Stift, Pinsel und Lineal, welche zusammengelegt ein stilisiertes „A“ bilden. Nun sind die drei Zeichenwerkzeuge zum ersten mal verschwunden und durch einfache Balken ersetzt worden.

Links das ältere Icon, rechts das neuere. (Bild: Apple)

Ob Apple die Icons auch in der finalen Version von iOS 11 verwenden wird ist unklar. So hatte das Icon der Erinnerungs-App von Apple in der Beta 5 seine drei Punkte plötzlich rechts, nun sind sie in der aktuellen Beta wieder links. iOS 11 wird vermutlich im September veröffentlicht, kurz nach der Vorstellung der neuen iPhone-Generation.