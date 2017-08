09.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Raumaufteilung in Apples neuem Hauptquartier Apple Park sorgt für Unruhe bei den Mitarbeitern. Der Grund ist das "Open Office" des ringförmigen Bürogebäudes, in dem die Mitarbeiter in Großraumbüros an langen Tischen ohne Zwischenwände arbeiten sollen. Die Unterteilungen ("cubicles") boten mehr Raum für Privatsphäre.



09.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Duncan Sinfield/ Screenshot: Mac Life)

Bei Apples neuem Raumschiff-Campus Apple Park sorgt die Raumaufteilung bei bei Mitarbeitern für Ärger. Nach einem Bericht des „Wall Street Journals“ hätten sich Mitarbeiter beschwert, dass sie künftig in Großraumbüros ohne Cubicles an langen Tischen mit mehreren Kollegen arbeiten müssen. Das war in den alten Firmengebäuden nicht der Fall.

War der Apple Park eine Fehlplanung?

Auch sollen sich einige Teams schlichtweg geweigert haben, in die neuen Räume einzuziehen. John Gruber, der den Bericht verfasst hat, betont aber, dass er die Informationen aus dritter Hand erhalten hat. Das Team, das für die Prozessoren von Apple verantwortlich ist und von Johny Scrouji geleitet wird, soll zu denen gehören, die nicht ins Raumschiff übersiedeln werden, nachdem Scrouji bei der Durchsicht der Gebäudepläne einen Wutanfall bekommen haben soll. So wurde für das Team ein eigenes Gebäude am Rande des Campus gebaut. Ob das die Reaktion auf den Wutanfall war oder sowieso aus Sicherheitsgründen so vorgesehen war, konnte Gruber aber nicht herausbekommen.

Noch krasser hat das Cloud-Team rund um Eddy Cue nach einem Bericht von Bloomberg reagiert, die nun schlichtweg gar nicht umziehen soll sondern im alten Hauptquartier am Infinite Loop verbleibt. Dort scheint es mehr Einzelbüros und kleinere Bürogemeinschaften zu geben, was ein ruhigeres Arbeiten ermöglichen könnte.

Lesetipp

Jony Ive verrät Geheimnisse des Apple Park

In einem Interview mit dem Wall Street Journal hat Apples Designchef Jony Ive Details zum neuen Hauptquartier Apple Park verraten, die bisher noch... mehr

Auf dem neuen Gelände des Apple Park sollen einmal 13.000 Personen arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass gar nicht genügend Platz für alle Apple-Mitarbeiter ist - denn im Silicon Valley arbeiten bis zu 25.000 Personen für Apple.