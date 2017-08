IFA 2017: Wenn Sie in Berlin auf der Internationalen Funkausstellung zugegen sein werden, schauen Sie sich an, was Intel an neuen Prozessoren in petto hat. Der Chiphersteller kündigte neue Xeon-W-Chips an, die man mit nach Berlin nehmen wird. Anhand der präsentierten Spezifikationen, ist es sehr gut möglich, dass Apple genau diese CPUs in seinen kommenden „iMac Pro“-Modellen verbauen wird, die zum Jahresende hin in den Handel kommen sollen.

iMac Pro (Bild: Apple)

Apple hat es spannend gemacht, bei der Präsentation des iMac Pro. Die genauen Spezifikationen blieb das Unternehmen aus Cupertino nämlich bislang schuldig. Doch nun könnte Intel den Schleier gelüftet haben. Der Chiphersteller präsentierte Informationen zu neuen Xeon-W-Workstation-CPU, die wahlweise in Konfigurationen mit acht, zehn oder 18 Kernen auskommen und damit genau zu Apples Beschreibungen passen. Intel sieht die Prozessoren vor allem für die Entwicklung von 3D-Virtual-Reality-Medien gut gerüstet.

Bis zu 512 GB Arbeitsspeicher

Die neuen Xeon-W-Chips nutzen den LGA2066-Sockel und basieren auf der Skylake-SP-Architektur. Mittels Turbo Boost erreichen Sie Geschwindigkeiten von bis zu 4,5 GHz und bieten 48 PCIe3-Anbindungen. Dies passt gleichermaßen zu Apples loser Ankündigung, in der ebenfalls bis zu 4,5 GHz mit Turbo Boost angekündigt wurden bei 42 MB Cache. Auch unterstützen Sie bis zu 512 GB Arbeitsspeicher in Form von „DDR4-2666 ECC“-Modulen.

Welche Chips könnte Apple verwenden?

Schaut man sich die Übersicht Intels an, fallen einem speziell folgende Prozessoren ins Auge: Der Achtkern-Xeon-W-2145 mit 3,7 GHz, der Zehnkern-Xeon-W-2155 mit 3,3 GHz und der 18-Kern-Xeon-W-2195 mit 2,3 GHz. Intel möchte für den kleinsten neuen Xeon-W-Prozessor immerhin 1.113 US-Dollar haben (rund 936 Euro). Einen Preis für das Highend-Modell mit 18 Kernen gab das Unternehmen noch nicht bekannt.

Bald doppelt so schnell wie der Mac Pro?

Intel behauptet, dass die Chips 1,87 mal so schnell seien wie vier Jahre alten Xeon E5-1680 v2 und immerhin 1,37 mal so schnell wie die E5-1680 v4. Letztere stecken im 2013er Mac Pro mit Achtkern-Prozessor.

Intel will den 18-Kern-Chip im vierten Quartal 2017 veröffentlichen. Dies würde zu Apples eigenen Veröffentlichungsplänen passen. Doch zu letzt hieß es, Apple würde auf den LGA3647-Sockel setzen und nicht den LGA-2066. Entsprechende Hinweise wurden in gerüchteweise in einer Firmware-Datei gefunden. Intel hatte im Juli entsprechende Prozessoren vorgestellt, die allerdings nicht die komplette Bandbreite des iMac Pro abgedeckt hätten.