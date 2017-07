Der Prozessorhersteller Intel hat heute Informationen zum „vermeintlichen“ Rest seiner neuen Xeon-Prozessoren mit dem Spitznamen Purley bekannt gegeben. Als Apple-Fan ergibt sich beim Studieren der Spezifikationen jedoch ein Problem: Der schnellste Prozessor ist nicht schnell genug, um Apples Ankündigungen für das Highend-Modell des iMac Pro zu erfüllen.

Der neue iMac Pro in Spacegrau (Bild: Apple)

Hat Apple sich vertan, oder Intel noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt? Der Chip-Hersteller präsentierte nun die vermeintlich vollständige Liste an Purley-Prozessoren, die auch in Apples iMac Pro zum Einsatz kommen werden.

Bei der Präsentation des neuen iMac Pro im Rahmen der Worldwide Developers Conference 2017 versprach Apple, auf Intels neuste Server-Prozessoren mit 8, 10 und 18 Kernen setzen zu wollen. Es sollte optional möglich sein Konfigurationen mit bis zu 42 MB Cache und 4,5 GHz im Turbo Boost einzusetzen. Die nun von Intel vorgestellten Prozessoren erreichen aber maximal 4,2 GHz.

Dass Apple auf Xeon-Prozessoren von Intel setzen wird, ist Ende Juni auch in einer Beta von High Sierra bestätigt wurden. Darin wurden Firmware-Dateien für Intels Chips mit dem LGA3647-Sockel gefunden und nicht die üblichen LGA2066-Sockel von Desktop-Chips.

Produkthinweis Swift 3: Das umfassende Praxisbuch. Apps entwickeln für iOS, macOS und Apple TV. Ideal für Umsteiger von Objective-C Preis: 49,90 €

Intel hat womöglich noch Prozessoren für iMac Pro in Hinterhand

Nun kann man mutmaßen, dass Apple sich eventuell vertan hat. Oder aber Intel hat noch Prozessoren, die das Unternehmen bislang nicht präsentiert hat.

Die neuen iMac Pro werden vermutlich auch Touch ID unterstützen. Es fanden sich in der Beta von High Sierra gleichermaßen Hinweise auf die Secure Enclave, die mit einem speziellen ARM-Chip Apples gesteuert wird. Dieses System ist so schon in den aktuellen MacBook Pro mit Touch Bar integriert.