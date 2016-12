30.12.2016 - 17:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das ausklingende Jahr war kein guter Zeitraum für Mac-Liebhaber. Neben fehlenden Hardware-Aktualisierung für den iMac, Mac mini, das MacBook Air und den Mac Pro enttäuschte auch das Redesign des neuen MacBook Pro viele Nutzer - beim Preis und der technischen Ausstattung. Im kommenden Jahr könnte es jedoch besser werden. Zumindest verkündete dies Apple-CEO Tim Cook vor wenigen Wochen in einer internen Nachricht an seine Mitarbeiter.



30.12.2016 - 17:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nicht nur die Nutzer sind ungeduldig, sondern auch die Apple-Mitarbeiter. Dies veranlasste Apples CEO Tim Cook zu einer internen Stellungnahme und beschwichtigte seine Angestellten. „Wir haben großartige Desktops auf unserer Agenda. Niemand sollte sich darum Sorgen machen", schrieb er in der internen Mitteilung. Wir sorgen uns dennoch. Seit fast ein einhalb Jahren gab es keine Neuigkeiten zum iMac. Der Mac mini hat bereits zwei Jahre keine Aktualisierung erhalten und der Mac Pro sogar schon drei Jahre. Einzig die mobilen Notebook-Reihen erhalten jährlich neue Hardware. Für 2017 erwarten wir dennoch Großes bei allen Mac-Computern.

2017 bringt den iMac auf den neuesten Stand

Vor etwas über einer Woche haben wir über einen Bloomberg-Artikel berichtet, der sich mit dem neuen iMac befasst hat. Darin hieß es, dass von dem Update kein radikal neues Design erwartet werden sollte. Vielmehr möchte man den All-in-One-Computer auf den neuesten Stand bringen. Dazu zählen USB-C- beziehungsweise „Thunderbolt 3"-Anschlüsse, die neuesten Intel-Prozessoren sowie ein neuer Grafikprozessor von AMD. Es wird nebenbeu gemunkelt, dass das Magic Keyboard mit Touch Bar und Touch ID ausgestattet werden könnten. Laut dem zuverlässigen Analysten Kuo ist eine Veröffentlichung im ersten Quartal 2017 sehr wahrscheinlich.

Das kleine MacBook wird marginal besser – das MacBook Pro ebenfalls

Etwa im gleichen Zeitraum wie der neue iMac könnte auch das 12-Zoll-MacBook aktualisiert werden. Hier ist nur wenig bekannt. Wir erwarten eine Verbesserung der FaceTime Kamera auf HD-Niveau, marginal stärkere Prozessoren und den Umstieg auf Thunderbolt 3. Die Touch Bar wird wohl noch nicht kommen, wobei wir lieber die Integration von Touch ID sehen würden.

Nachdem das MacBook Pro in diesem Jahr ein Redesign erhalten hat, darf im nächsten Jahr nicht viel Neues erwartet werden. Hier wird es gegen des Ende des Jahres ein Update mit leicht verbesserter Hardware geben. Laut Analysten könnte es dabei zu einem leichten Preissturz kommen. Ähnlich wie nach dem letzten Redesign könnten die Geräte dann im Folgejahr rund 200 Euro weniger kosten.

Ungewisse Zukunft für MacBook Air, Mac Pro und Mac mini

Die letzten Nachrichten vom MacBook Air handelt von der Einstellung des 11-Zoll-Modells. Wird dem 13-Zoll-Air ein ähnliches Schicksal blühen? Vielleicht. Das neue 13-Zoll-„MacBook Pro" ohne Touch Bar macht dem Air starke Konkurrenz. Sollte der Preis für das Pro im nächsten Jahr fallen, dann würden wir uns nicht über eine Einstellung der „MacBook Air"-Reihe wundern.

Ebenfalls ungewiss ist die Zukunft vom Mac Pro und Mac Mini beide Geräte haben seit Jahren keine neue Hardware mehr erhalten und eine Einstellung scheint derzeit wahrscheinlicher als eine großes Update. Wäre eine Aktualisierung in Planung hätte sie ihre Schatten – in Form von Leaks – bereits vorausgeworfen. Es war jedoch sehr still um die Geräte.