04.04.2018 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Nachdem die großen Sicherheitslücken Spectre und Meltdown, die sich in zahlreiche Intel-Chips eingeschlichen haben, zumindest bei Apple-Produkten behoben wurden, kam das Gerücht auf, dass das Unternehmen bis 2020 von Intel zu einem anderen Anbieter wechseln möchte. Bis es allerdings soweit ist, werden wir noch mehrere Mac-Generationen mit Intel-Hardware sehen. In diesem Jahr könnte der Sprung besonders groß werden.

Intel stellte nämlich gestern eine neue High-End-CPU vor, die in kommenden Laptops zum Einsatz kommen könnte. Das MacBook Pro ist hierfür ein besonders heißer Kandidat. Der i9-8950HK basiert dabei auf dem Desktop-Prozessor und wurde für den mobilen Einsatzbereich optimiert. Mit seinen 6 Kernen und 12 Threads könnte er das MacBook Pro auf ein neues Level heben. Bisher konnte das 15-Zoll-Modell nämlich maximal mit einem i7-Quad-Core-Prozessor ausgestattet werden, während man in der 13-Zoll-Variante nur Dual-Core-Prozessoren verbaute.

Laut Intel soll der i9-Prozessor mit dem Turbo-Boost bis zu 5,6 GHz leisten. Der aktuelle i7-Prozessor in einem vollausgestatteten MacBook Pro leistet in diesem Modus hingegen nur 4,1 GHz. Daneben gibt der Chip-Hersteller auch bekannt, dass man mit dem neuen Chip den Fokus auf Spiele sowie das Erstellen von Inhalten legt. So sollen bis zu 41 Prozent höhere Bildraten bei Spielen erreicht werden, während das Bearbeiten von 4K-Videos bis zu 59 Prozent schneller sein soll als noch in der vorherigen Generation.

Mit dem i9 würde nicht nur erstmalig ein 6-Kern-Prozessor Einzug in das MacBook Pro halten, sondern damit könnte auch ein Wunsch vieler Nutzer erfüllt werden. Der neue Chip unterstützt nämlich bis zu 32 GB RAM. Ob Apple tatsächlich zum neuen i9 greifen wird, ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

