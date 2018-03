Es ist Apples erstes Event in diesem Jahr und es ist anders als gewohnt. Apple hat sich auf Exkursion nach Chicago begeben und ist damit fernab vom geliebten Kalifornien. In ungewohnter Schulumgebung präsentierte das Unternehmen seinen neuesten Vorstoß in den Bildungsbereich. Laut Apple geht dieser über die Grundlagen und auch über die Browser-basierten Apps hinaus. Daher möchte man auch mit einem neuen günstigeren iPad für den Bildungsbereich punkten.