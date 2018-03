Auch die genaue Lichtfarbe lässt sich per Touch Bar einstellen (Bild: Montage maclife.de)

Die smarten Lampenreihe Hue von Philips kann per App und Sprachassistenten wie Siri und Alexa gesteuert werden. Doch was ist, wenn man als Nutzer seine Lampen auch über den Mac an- und ausschalten möchte? Die App HueMenu macht das möglich und bietet ab sofort sogar Touch-Bar-Support für das aktuelle MacBook Pro an.

Ist die Anwendung HueMenu installiert, findet sich in der Menüleiste von macOS ein kleines Lampensymbol. Hierüber lassen sich mit wenigen Klicks die Lichtfarbe und die Helligkeit der verknüpften Hue-Lampen anpassen. Auf Wunsch können auch bereits aus der offiziellen iOS-App von Philips bekannte Szenen per Knopfdruck angesprochen werden. So lassen sich zum Beispiel einzelne Lampen, oder direkt ganze Gruppen steuern.

Mit dem Update auf Version 3.0 kommt nun auch der Support für die Touch Bar der aktuellen Modelle des MacBook Pro hinzu. So ist es möglich, alle aus dem Menü bekannten Einstellungen auch per Toucheingabe durchzuführen. Aktuell steht HueMenu für 4,49 Euro im Mac-App-Store zum Download bereit.

