07.02.2018 - 09:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während viele Elektronikhersteller allgemein gebräuchliche Bezeichnungen für Technologien verwendet, geht Apple in vielen Fällen einen anderen Weg und verfeinert diese mit eigenen Ideen. Egal, ob AirPlay oder AirPrint – Apple macht es anders. Auch beim HomePod ist dies wieder der Fall. Andere Unternehmen nennen ein Zwei-Lautsprecher-Setup „Stereosound“, aber bei Apple heißt dies „FullRoom“ und erscheint demnächst.



Gestern erschienen die ersten Testberichte zu Apples erster Smart-Speaker-Generation namens HomePod. Während einige Nutzer aufgrund des Preises wohl vorerst nur einen Lautsprecher kaufen werden, könnten viele Käufer zweier Geräte zunächst enttäuscht sein. Apples Amazon-Echo-Konkurrent wird nämlich anfangs weder Multi-Room-Audio noch ein Stereo-Setup unterstützen. Ersteres wird sogar erst im Laufe diesen Jahres per Aktualisierung nachgeliefert. Der Stereosound mit zwei HomePods erscheint bereits in Kürze, wird aber von Apple als „FullRoom“ bezeichnet. Dies bestätigte das Unternehmen gegenüber TechCrunch.

Der Grund für die Verzögerung ist unklar, könnte jedoch technischer Natur sein. Im Gegensatz zum üblichen Setup können die Lautsprecher nicht als rechte oder linke Box festgelegt werden. Apple nutzt stattdessen eine ausgefeilte Technologie namens „Beamforming“, durch die sich beide HomePods ständig automatisch an die räumlichen Gegebenheiten anpassen und so stets den bestmöglichen Sound liefern. Ein Update hierfür ist schon bald zu erwarten. Die Multi-Room-Audio-Unterstützung wird dann später in 2018 gemeinsam mit AirPlay 2 folgen.

Eventuell werden beide Funktionen zum Deutschlandstart in diesem Frühjahr verfügbar sein. Apple nannte jedoch noch keinen genauen Termin noch einen Preis für die Markteinführung hierzulande. Aktuell wird spekuliert, dass der HomePod in Deutschland zu einem Preis von 399 Euro verkauft werden könnte.