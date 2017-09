Apple bietet auf seiner Webseite einige Geräte an die mit HomeKit kompatibel sind, allerdings bei weitem nicht alle smarte Lösungen und etwa eine aktuelle Liste der lizensierten Hersteller und Produkte sucht man vergeblich. Den Entwickler Patrick Balestra hat dieser Mangel ebenfalls gestört und er hat kurzerhand mit homekitty.world eine eigene Webseite entwickelt, die hier Abhilfe schaffen soll.

Endlich alle Geräte mal auf einen Blick (Bild: Patrick Balestra)

Manchmal hat man das Gefühl, Apple liegt die Entwicklung von HomeKit nicht sonderlich am Herzen. Eigentlich passt die Plattform für Smart-Home-Geräte perfekt in Apples Ökosystem. Bereits mit iOS 8 im Jahr 2014 vorgestellt, soll es damit möglich sein, alle von Apple zertifizierten Geräte kinderleicht mit iOS und Siri zu verbinden. So lassen sich Heizkörper, Lampen, Türschlösser, Kameras und vieles mehr über die Home-App auf einem iOS-Gerät oder über Siri steuern. Längere Zeit wurde es recht still um HomeKit und erst nach und nach kommen mehr kompatible Geräte in den Handel. Die Vorgaben von Apple an die Hersteller der verschiedenen Geräte scheinen sehr restriktiv, nur zertifizierte Geräte lassen sich mit HomeKit einbinden. Das für zum Beispiel dazu, dass Hersteller wie IKEA längere Zeit benötigen um ihre smarten Lampen auch mit HomeKit ansteuern zu können. Der schwedische Möbelhersteller möchte die Funktion noch im Herbst per Update nachrüsten.

Der schweizer Entwickler Patrick Balestra hat nun unter homekitty.world in seiner Freizeit eine Webseite vollständig in Swift programiert, die jedes Smart-Home-Zubehör auflistet welches das HomeKit-Protokoll unterstützt. Die Liste lässt sich nach Kategorien sortieren und per Mausklick gelangt man direkt auf die Seite des entsprechenden Herstellers. Balestra verspricht die Liste regelmäßig zu aktualisieren, nimmt aber auch gerne Hinweise auf neue Produkte entgegen. Wer also auf der Suche nach passendem Zubehör für sein Smart-Home ist, findet hier nun endlich einen Überblick.