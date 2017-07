12.07.2017 - 21:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples HomeKit ist vielen Nutzern nur vom Hörensagen bekannt. Wer die Funktionen des Heimautomatisierungssystems testen will, kam bisher nicht um den Kauf von teurer Hardware herum. Nun kann man HomeKit in Apple Stores testen.



Wer nicht gerade einen Bekannten hat, der Apples HomeKit-Produkte im eigenen Haus hat, musste bisher die Hardware anschaffen, um zu sehen, ob diese den eigenen Wünschen und Anforderungen entspricht. Das dürfte auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass viele Leute die Technik bisher nicht einsetzen. Wer investiert schon gerne, ohne genau zu wissen, was man für das Geld bekommt?

Apple hat nun in einigen Apple Stores interaktive Möglichkeiten geschaffen, HomeKit ausprobieren. Weltweit gibt es 46 Apple Stores, die entsprechende Technik bereithalten.

In diesen Läden kann die Home App von eine Apple Watch,, dem iPhone oder dem iPad aus genutzt werden, um Geräte wie die Philips Hue Glühbirnen, einen Deckenventilator und vieles anders zu steuern. Auch die Szenen und Automatisierungstechnik lässt sich testen.

Außer in den USA kann das System in 15 anderen Filialen ausprobiert werden, darunter in Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Mexiko, Singapur und Taiwan.

Noch ist nicht absehbar, welchen Erfolg diese Präsentationen haben werden, doch Apple scheint langsam Druck zu machen, damit mehr Hersteller auf den Zug aufspringen und ihre Technik für HomeKit zertifizieren lassen. Selbstbauprojekte und Startups sollen künftig auch ohne die aufwändige Zertifizierung mitmachen können, kündigte Apple auf dem WWDC 2017 an.