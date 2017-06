07.06.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat HomeKit zur Heimsteuerung zwar schon seit zwei iOS-Generationen im Angebot, doch erst mit iOS 11 scheint das System richtig an Fahrt aufzunehmen, wie vom WWDC 2017 zu hören ist. HomeKit unterstützt erstmals NFC-Tags, kann Zubehör über QR-Codes einbinden und soll kürzere Latenzen aufweisen.



07.06.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

HomeKit soll in iOS 11 mächtiger werden (Bild: CC0/ Apple/ Bildmontage: Mac Life)

Am dritten Tages von Apples Worldwide Developers Conference, teilte das Unternehmen mit, wie die Zukunft der HomeKit-Hausautomation-Plattform aussieht, berichtet 9to5Mac.

Für die neuen Produktarten, die ab iOS 11 unterstützt werden, gehören Rasensprenger und Ventilsteuerungen für Wasserhähne. Damit unterstützt HomeKit insgesamt 16 Produkttypen, darunter Garagentore, Thermostate, Sensoren, Fensterrollos, Überwachungstechnik, Luftbefeuchter, Klimaanlagen, Schlösser, Luftreiniger, Lampen, Steckdosen, Ventilatoren, Kameras sowie Türklingeln.

Für Elektrogroßgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen hat Apple noch nichts im Angebot, aber durch die Wasserhahn-Ventil-Unterstützung in HomeKit können sicherlich einige Produkte angebunden werden, die einfach nur Wasser benötigen.

Die Einrichtung von HomeKit-Zubehör soll mit iOS 11 viel einfacher werden, da die Plattform nun das Paring mit QR-Codes und NFC unterstützt. Die QR-Codes müssen mit einem iPhone oder iPad mit iOS 11 abfotografiert werden, während der Anwender bei Produkten mit einem integrierten NFC-Chip sein iPhone nutzen muss, um das Zubehör einzulesen.

Neu in HomeKit ist die sogenannte Software-Authentifizierung. So sollen ältere Geräte, die nicht für HomeKit zertifiziert waren, nachträglich in Apples Heimautomatisierung eingebunden werden können. Ein Hardware-Authentifizierungs-Chip, der bisher erforderlich war, ist offenbar keine Pflicht mehr.

Außerdem soll die Geschwindigkeit, mit der HomeKit-Befehle per Bluetooth weitergegeben werden, deutlich gesteigert werden.