Änderungen im Verteilsystem bei Apple: Das Desktop-Betriebssystem Apples ist nicht mehr länger an die Apple ID gekoppelt. Nutzer hatten die Änderung indirekt bemerkt, weil ihnen aufgefallen war, dass sowohl das neue macOS High Sierra als auch der direkte Vorgänger nicht mehr in der Liste der gekauften Apps im Mac App Store auftauchen. Die Entscheidung hat ihre Vor- und Nachteile.

Wenn Sie demnächst planen, einen Mac zu verkaufen oder gebraucht zu kaufen, müssen Sie sich weniger Gedanken darum machen, wie Sie das Betriebssystem aktualisieren. Denn Sie können es jederzeit im Mac App Store herunterladen. Sie können einen Mac also in Zukunft in Betrieb nehmen oder aktualisieren, selbst wenn Sie noch gar keine Apple ID haben.

Was Nutzern nur indirekt aufgefallen war, ist eine bewusste Entscheidung Apples gewesen. Dies verrät ein entsprechendes Support-Dokument des Unternehmens aus Cupertino. Wir haben absichtlich die englischsprachige Version des Support-Dokuments verlinkt, da in der Übersetzung der Hilfeseite die Änderungen noch nicht eingepflegt wurden. Darin heißt es:

To reinstall Safari, Mail, the App Store, or other apps that are included with the Mac operating system, reinstall macOS. macOS Sierra or later doesn't appear in the Purchased tab. Instead, use the Search field in the upper-right corner to find and open the App Store page for that macOS.