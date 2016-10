25.10.2016 - 09:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit gestern Abend steht nicht nur iOS 10.1, macOS Sierra 10.12.1, watchOS 3.1 und tvOS 10.0.1 für alle Nutzer bereit, sondern auch Google hat die Gunst der Stunde genutzt und eine Aktualisierung für den Kartendienst Google Maps bereitgestellt. Das Update bringt einige neue Funktion auf iOS, die bereits zuvor für die Android-Version veröffentlicht wurden.



25.10.2016 - 09:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Google / Bildmontage: Mac Life)

Google hat seine Navigations-App Google Maps für iOS aktualisiert und bringt damit ein paar neue Funktionen auf unsere iOS-Geräte. Nutzer können jetzt schnell Bestellungen bei Lieferdiensten aufgeben, schneller und einfacher Fotos zu Orten hinzufügen und sogar Plus Codes für beliebige Orte weltweit ermitteln.

Sie fragen sich sicher, was Plus Codes sind. Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung von Langen- und Breitengraden, um einen Ort zu bestimmen. Sie haben etwa die Länge einer Telefonnummer und sind vor allem in Gegenden ohne Straßennamen, Hausnummern und Postleitzahlen nützlich. Mit Google Maps kann man nun einen Pin setzen und erhält den Plus Code für die markierte Position.

Neben dem Code-System hat Google auch Bestellungen bei Lieferdiensten eingeführt. Diese sind jedoch nicht überall verfügbar. Dies ist stark abhängig vom Land, von der Stadt und natürlich von dem Lieferdienst. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich das Angebot mit der Zeit verbessert.

Als dritte Neuerung nennt Google das leichte Hinzufügen von Fotos zu Orten. Dies setzt aber die Anmeldung mit einem Google-Account voraus. Wenn Sie ein weiteres Foto einfügen möchten, dann finden Sie jetzt unter den Informationen und bisherigen Fotos einen Button namens „Fotos hinzufügen".

Google Maps steht seit gestern Abend in Version 4.24.0 im App Store zum Download bereit.