24.02.2017 - 17:43 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Amazons Sprachassistentin Alexa ist vielleicht nicht die schlauste aller KIs. Trotzdem ist sie auf den verschiedensten Geräten zu Hause und sehr weit verbreitet. Und in den nächsten Monaten werden noch hunderte weitere dazu kommen. Alexa schickt sich somit gerade dazu an, die am weitesten verbreitete KI zu werden. Die Sprachassistenten der Konkurrenz werden dagegen in Nischen gedrückt.



24.02.2017 - 17:43 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Alexa ist auf immer mehr Geräten zu Hause (Bild: Amazon / GRFXPRO via MockDrop)

Hinter einem Sprachassistenten steht immer eine Künstliche Intelligenz (KI). Diese ist dafür verantwortlich, wie gut so eine Sprachsteuerung funktioniert. Und in diesem Bereich gibt es einen Wettbewerb, den Amazon mit Alexa gerade für sich zu entscheiden scheint. Dabei gibt es Alexa doch nur auf den Echo-Geräten und dem Fire-Tablet, oder? Wer das glaubt, täuscht sich gewaltig. Amazon hat Alexa zur Allwetter-KI gemacht, die sich wie ein Lauffeuer auf verschiedenen Geräten ausbreitet.

Die Intelligenz verschiedener Sprachsteuerungen lässt sich nur schwer vergleichen. Alexa ist aber nicht wirklich schlauer als Apples Siri, Google Now oder Microsofts Cortana. Alle vier KIs sind besser als S Voice, aber wohl etwas schlechter als der neue Google Assistent. Samsungs neue KI Bixby könnte mit dem Google Assistenten gleichziehen oder sogar übertreffen. Trotzdem entscheidet Alexa den Wettbewerb gerade für sich.

Alexa hängt die Konkurrenz ab

Warum setzt sich Alexa also gerade durch? Das ist weniger Amazons Verdienst als vielmehr die Schuld von Apple, Google und Co. Siri gibt es nur auf Apples Geräten. Der Google Assistent ist nur auf einigen wenigen Produkten Googles zu Hause, kommt aber wohl auch auf das LG G6. Cortana konnte sich nicht wirklich durchsetzen, auch weil das Windows Phone gescheitert ist. S Voice gibt es nur auf Samsungs Geräten. Lediglich Google Now genießt eine gewisse Verbreitung. Aber auch Google Now kann nun nicht mehr mit dem Einsatzgebiet Alexas mithalten. Dieser Sprachassistent hat es auf diverse Geräte von Dritt-Unternehmen geschafft. Beinahe jeder Hersteller ohne eigene KI setzt mittlerweile auf Alexa um Kunden einen Sprachassistenten bieten zu können.

Und nun wird Amazons Alexa auch noch von einer ganzen Reihe von Qualcomms Bluetooth SoCs unterstützt. Wir erwarten deshalb in den nächsten Monaten und Jahren hunderte neue Geräte, allen voran Wearables wie Kopfhörer, Fitness-Armbänder oder andere, alle nur denkbaren Geräte, die auf Alexa setzen werden. Wenn die anderen KI-Entwickler hier nicht nachziehen, werden sie somit zu Nischenprodukten reduziert, die zwar auf ihren entsprechenden Flaggschiffen sehr gut integriert sind, die aber eben nur hin und wieder benutzt werden.