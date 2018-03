Galaxy S9 (Bild: Samsung)

Gesichtserkennung im Samsung Galaxy S9 schlecht. Apples Konkurrent hat auch in seinem jüngsten Flaggschiff-Smartphone die Gesichtserkennung als biometrische Autorisierungsmethode integriert. IT-Spezialisten haben das System überprüft und kommen zu dem Schluss: Das System funktioniert schneller als bei Galaxy S8, aber nicht besser. Vor diesem Hintergrund dürfte Samsung weiterhin Samsung Pay nicht mit dem System koppeln.

Apple hat mit Face ID und der TrueDepth Kamera ein elaboriertes System zur Gesichtserkennung veröffentlicht. Analysten sehen das als großen Wurf an. Einige von ihnen orakelten gar, dass Apple sich damit zweieinhalb Jahre Vorsprung vor der Konkurrenz geschaffen hat.

Gesichtserkennung beim Galaxy S9 weiterhin schlecht

Dass an der Behauptung tatsächlich etwas Wahres dran sein könnte, zeigt sich beim Vergleich mit der Konkurrenz. Denn nun ist Samsungs Galaxy S9 da und Sicherheitsexperten haben dessen Gesichtserkennung unter die Lupe genommen.

Beim Galaxy S8 und Galaxy Note 8 konnte man die Gesichtserkennung durch Ausdrucke auf dem Papier austricksen und durch Videos der Person, die auf einem anderen Gerät abgespielt wurden. Das hat sich beim Galaxy S9 nicht geändert. Erste Erkenntnisse zeigen, dass Samsung offenbar nur bei der Erkennungsgeschwindigkeit mit Face ID mithalten wollte. IT-Spezialisten frotzeln, dass es keinen Spaß macht, das gleiche System noch einmal zu überlisten. Samsung erkauft sich die einfache Bedienbarkeit mit schlechter Sicherheit, lautet das Fazit.

Galaxy S9 mit Licht und Schatten

Das Galaxy S9 ist also eher ein Gerät, bei dem man genau darauf achten sollte, was man möchte. Denn die Kamera des Android-Flaggschiffs ist momentan die beste am Markt. Der Prozessor, der in den europäischen Modellen zum Einsatz kommt, kann in Benchmarks allerdings nicht mal mit dem iPhone 7 mithalten. Dafür soll das Gerät aber wiederum das beste Smartphone-Display besitzen. Wenn Sie also auf die Gesichtserkennung verzichten können und Leistung vor allem zweitrangig ist, bekommen Sie kein schlechtes Gerät.

