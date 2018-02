Samsung Galaxy S9 (Bild: Samsung)

​Samsung Galaxy S9 hinter iPhone 8/X in Benchmarks. Erste Benchmarks von Samsungs neuem Android-Smartphone zeigen, dass das Gerät mit Samsungs eigenem Exynos-Prozessor hinter der Leistung von Apples A10 und A11 Prozessor zurückbleibt. Glück für europäische Kunden: Denn seine Exynos-Chips verkauft Samsung eigentlich nur in Asien. Hierzulande setzt man hingegen auf Snapdragon-SoC von Qualcomm. Dessen Bewertung steht noch aus. Doch kann Chip-Design von der Stange die Lücke schließen?

Es deutete sich bereits an. Schon im September, als das iPhone 8 veröffentlicht wurde, zeigten dessen Benchmarks, dass die Konkurrenz sich sputen muss, oder abgehängt wird.

Exynos 9810 im Galaxy S9 hinter iPhone 7, 8 und X

Bei Anandtech hat man erste Benchmarks für Samsungs Galaxy S9 veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass auch Samsung sich stetig verbessert. Denn der neue Exynos 9810 ist teilweise doppelt so schnell wie der Exynos 8895 aus den Geräten des letzten Jahres.

GeekBench 4 Single Core (Bild: Anandtech)

Im GeekBench 4 Single Core Test fährt der Exynos 9810 3.734 Integer-Punkte und 3.440 Fließkomma-Punkte ein. Der Apple A10 aus dem iPhone 7 schafft 4.007 und 3.345. Der Apple A11 aus dem iPhone 8 und iPhone X schafft 4.630 und 3.958 Punkte.

Weitere Benchmarks bestätigen Leistungsdefizit

Bricht man die Leistung herunter auf das Level von Megahertz, wird das Ergebnis kein anderes. Der Exynos schafft 1.38 Punkte pro Megahertz, der A10 1.71 Punkte und der A11 1.94 Punkte.

In einem anderen Benchmark (WebXPRT 2015), in dem die Telefone als ganze geprüft werden, zeigt sich das gleiche Resultat. Das Samsung Galaxy S9 Plus erzielt 178 Punkte, während das iPhone 8 349 und das iPhone X 352 Punkte erreicht.

Speedometer 2.0 - OS WebView (Bild: Anandtech)

Beim Surfen noch weiter vorn

Wenn man die Leistung im Speedometer 2.0 Benchmark in der Kategorie OS WebView vergleicht, und damit die Performance beim Surfen analysiert, gerät das S9+ noch weiter ins Hintertreffen. Das iPhone 8 erzielt darin 88.90 Punkte, das iPhone X 87.20 Punkte. Das iPhone 7 kommt auf immerhin 55.20 Punkte. Es folgen Geräte von Huawei und Google und erst dann irgendwann das Galaxy S9+ mit 26.70 Punkten.

Mali GPU hat ebenfalls keine Chance

In dem Modell des Galaxy S9 Plus kommt als Grafikchip eine Mali G72MP18 zum Einsatz. Sie erzielt zum Beispiel 45,70 Frames pro Sekunde im GFXBench Manhattan 3.1. Das iPhone 8 erzielt 60,34 Punkte, das iPhone X 64,19 Punkte.

Beim GFXBench T-Rext 2.7 Test kommt Samsungs Gerät auf 143,4 Bilder pro Sekunde, Apples jüngste Smartphones auf 171,4 (iPhone 8) und 176,6 (iPhone X).

Leistung nicht voll ausgeschöpft?

Der Tester von Anandtech ist mit den Ergebnissen unzufrieden. Er hält es für möglich, dass es Schwierigkeiten mit dem Smartphone gibt und wird den Test entsprechend mit einem anderen Gerät noch einmal wiederholen. Samsung bestätigte, dass die Geräte auf dem Mobile World Congress eine spezielle Firmware nutzten, die möglicherweise nicht optimiert sei. Allerdings sei es merkwürdig, da Samsung sonst die Geräte gerade für solche Events meist überoptimiert hat, um in Benchmarks möglichst weit vorne zu stehen. Das sorgte für Schummelvorwürfe ähnlich dem Dieselskandal, bei dem die Werte auf dem Teststand nicht mit der Realität übereinstimmten.

Anandtech bemerkt außerdem, dass die vier Leistungskerne nur 2,7 GHz Taktfrequenz erreichten, obwohl sie ursprünglich mit 2,9 GHz angekündigt waren.

Anzeige