Apple entwickelt immer mehr Bauteile seiner Geräte selbst. Im Bereich Display ist die Firma allerdings noch immer auf verschiedene Zulieferer, unter anderem Samsung, angewiesen. Dies könnte sich in den nächsten Jahren ändern, sollte eine bisher unbekannte Display-Fabrik in Kalifornien tatsächlich existieren.

Mit dem iPhone X setzt Apple erstmals ein OLED-Display in seine Smartphones ein. Bei der Apple Watch kam direkt ab der ersten Generation ein solches Display zum Einsatz. Auf den ersten Blick sieht es also so aus, als würde Apple inzwischen dieser Technologie den Vorzug geben. Einer der aktuell größten Produzenten für OLED-Displays ist allerdings Samsung und Apple somit von dessen Lieferungen abhängig. Unter anderem deshalb scheint sich Apple vom LED-Display noch nicht verabschiedet zu haben. Schon 2015 kamen die ersten Gerüchte auf, Apple arbeite an der Entwicklung neuer Micro-LED-Displays.

Die neue Technologie soll deutlich stärkere Kontraste ermöglichen, dünner ausfallen und einen viel geringeren Stromverbrauch aufweisen, als handelsübliche Displays. Wie Bloomberg nun berichtet, scheint Apple diese Entwicklung in einer bisher unbekannten Produktionsstätte in Santa Clara, Kalifornien, weiter voranzutreiben. Unter dem Projektnamen T159 soll Lynn Youngs die Leitung übernommen haben. Er war Teil des Display-Entwicklerteams rund um das erste iPhone und iPad.

Dem Bericht nach, wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern, bis Apple erste Geräte mit Micro-LED-Display ausstattet. Die Entwicklung ist schlicht noch nicht abgeschlossen und soll vor einem Jahr sogar fast abgebrochen worden sein. Sollten die Ingenieure weiter Fortschritte machen, wird vermutlich die Apple Watch als erstes Gerät mit der neuen Technologie ausgerüstet und Apple damit ein Stück unabhängiger von Zulieferern werden.

