06.08.2017 - 14:56 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das iPhone 8 soll den rechtmäßigen Besitzer per Gesichtserkennung identifizieren und sich dann automatisch entsperren. Das System soll sogar in der Nacht und vom Tisch aus funktionieren. Die permanente Überwachung per Kamera dürfte böse Reaktionen hervorrufen.



Wird das iPhone 8 der Überwachungsalptraum? (Bild: Forbes / Nodus & Gordon Kelly)

Apple arbeitet beim iPhone 8 angeblich an einer Funktion, mit der das iPhone per Gesichtserkennung entsperrt werden kann. Sie erfasst das Gesicht dreidimensional, um sich nicht durch Fotos täuschen zu lassen.

Die Funktion wurde in der HomePod-Firmware entdeckt, die auch Hinweise auf das iPhone 8 enthält. Das berichtet iHelpbr aus Brasilien. Das iPhone 8 soll demnach Benutzer per Face ID (so nennt Apple die Gesichtserkennung) identifizieren können und schaltet dann das Smartphone frei. Die Gesichtserkennung funktioniert sogar, wenn das iPhone auf dem Tisch liegt. Das könnte den Fingerabdrucksensor Touch ID ergänzen oder ersetzen.

In der HomePod-Firmware wird die Funktion als "Pearl ID" bezeichnet und soll es erlauben, das iPhone komfortabel zu entsperren. Wie weit das iPhone vom Benutzergesicht entfernt sein muss, damit die Gesichtserkennung funktioniert, ist nicht bekannt. Die Entsperrung soll in wenigen Millisekunden von statten gehen - also vielleicht sogar etwas schneller als mit dem Fingerabdruck.

Vermutlich arbeitet das System per Infrarot, damit es auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Nacht genutzt werden kann. Es ist auch mit Digitalkameras und Infrarotlicht möglich, 3D-Aufnahmen zu machen. Dazu müssen auch hier zwei Kamera verwendet werden.

Verdeckte Videoüberwachung per iPhone 8?

Ob das System allerdings bei den Benutzern gut ankommt, darf durchaus bezweifelt werden. Schließlich muss die Kameraüberwachung stets aktiv sein, wenn das iPhone eine Bewegung erkennt. Und schließlich werden auch Menschen erfasst, die eben nicht die Besitzer sind sondern nur zufällig ins Bild kommen.

Sogar eine Autolock-Funktion wird in der Firmware erwähnt. Damit könnte das iPhone 8 automatisch gesperrt werden, wenn bestimmte Personen im Bild erscheinen. Die Möglichkeiten hinter der Auto-Sperrfunktion sind vielversprechend. So könnte das Gerät gesperrt werden, wenn der Chef vorbeischaut oder die Freundin oder der Freund. Ein Schurke, wer hier böses denkt.

Persönlichkeitsrechte durch iPhone 8 in Gefahr?

Die Face-ID-Funktion hat zumindest das Zeug, von Kritikern verteufelt zu werden. Es ist leicht, dem iPhone-Nutzer vorzuwerfen, ein Überwachungsgerät mit ins Haus zu holen, gegen das sich auch niemand wehren kann. Natürlich wird Apple die Aufnahmen nicht speichern und mit Sicherheit kommt auch der Benutzer nicht an die Aufnahmen heran, aber eine Gesichtserkennung mit Kameras hat schon eine andere Dimension als ein Fingerabdruckscanner. Natürlich wird Face-ID deaktivieren lassen, doch wird das derjenige wissen, der das iPhone einfach auf einem Tisch liegen sieht?