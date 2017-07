​Foldio3 ist die inzwischen dritte Version eines faltbaren Fotostudios. Die kleine Kabine kommt mit Licht und einigen praktischen Funktionen. Auf Kickstarter lässt sich das Projekt noch knapp eine Woche unterstützen. Die Kampagne findet sehr viele Anhänger und hat ihr Ziel schon deutlich übertroffen.

So sieht das Mini-Fotostudio aufgebaut und in Aktion aus. (Bild: Screenshot Foldio3)

Ein professionelles Fotostudio nimmt einiges an Raum ein und ist nicht sehr leicht zu transportieren. Will man aber nur kleinere Objekte oder einzelne Produkte fotografieren, zum Beispiel für einen Onlineshop, dann ist Foldio3 vielleicht genau das richtige Hilfsmittel. Der weiße Kasten lässt sich in wenigen Augenblicken zusammenfalten, nimmt kaum Platz ein und wird durch drei LED-Leisten beleuchtet. Damit soll immer das perfekte Licht garantiert sein.

Die dritte Version des portablen Fotostudios ist dabei etwas größer als seine beiden Vorgänger. Der Würfel misst nun 25x25 Inch, also umgerechnet knapp 65 Zentimeter und ist damit mehr als doppelt so groß wie Foldio1. Zusammengehalten wird er von zwei Magneten. Farbige Hintergründe lassen sich durch Klettverschluss anbringen.

Die inzwischen dritte Kickstarterkampagne des Unternehmens hat ihr Ziel von 50 000$ bereits weit übertroffen. Wer das Projekt unterstützen möchte, um ab September einen Foldio3-Würfel zu nutzen, muss mindestens 109$ investieren. Wer 20$ mehr ausgibt, kann auch Pakete mit zusätzlichen Leuchtleisten erhalten. Diese „HALO bars“ lassen sich in der Helligkeit stufenlos einstellen und an den Magneten des Würfels befestigen. Auch ein Drehteller für 360-Grad-Aufnahmen ist verfügbar. Foldio3, Leuchtleisten und Drehteller kosten zusammen aber schon 245$.