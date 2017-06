22.06.2017 - 13:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit knapp zwei Monaten veröffentlicht Apple in regelmäßigen Abständen kurze Videoanleitungen zum besseren Umgang mit der Kamera und der Fotos-App. Nun gibt insgesamt 15 neue Tutorials auf YouTube zu bestaunen, die Ihnen erklären, wie Sie bessere Actionaufnahmen machen, Nahaufnahmen meisten oder mit nur einer Hand ein Selfie schießen können, ohne sich verrenken zu müssen. Daneben wird auch die Andenkenfunktion näher erläutert..



Apple erklärt, wie man bessere Fotos mit dem iPhone macht (Bild: Apple)

Im Mai startete Apple eine neue Initiative, die Ihnen die Tipps und Tricks rund um die iPhone-Fotografie vermitteln soll. Dazu hat das Unternehmen eine Sonderseite sowie zahlreiche Videos online gestellt. Auf YouTube haben sich nun 13 neue und teils bekannte Anleitungen hinzugesellt. Darin sehen Sie auf einfache und verständliche Weise, wie Sie noch mehr aus Ihren Fotos holen können. Apple erklärt etwa verschiedene kreative Anwendungen, um beispielsweise auch ohne Blitz, gegen das Sonnenlicht oder mit dem Zoom des iPhone 7 Plus ordentliche Ergebnisse zu erzielen.

Daneben hat das Unternehmen auf dem amerikanischen YouTube-Kanal zwei weitere Videos veröffentlicht, die Ihnen die Andenken-Funktion der Fotos-App näherbringen. In den Tutorials wird Ihnen gezeigt, wie Sie die automatisch erstellten Videos an Ihre eigenen Wünsche anpassen und mit Freunden teilen können. Auch wenn die beiden Videos nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen, können sie auch von Anwendern ohne entsprechende Sprachkenntnisse verstanden werden, da Apple hier vor allem auf eine einfache visuelle Nachvollziehbarkeit setzt.