Face ID kann mehr als gesagt: Apple hatte bereits bei der Präsentation des iPhone X auf seiner Keynote angedeutet, dass die Gesichtserkennung auch dann funktioniert, wenn Nutzer Hüte tragen, sich einen Bart wachsen lassen oder eine Brille im Gesicht hätten. Nun wollte ein interessierter Käufer es aber genau wissen und hat von Craig Federighi höchstpersönlich alle Sorgen zerstreut bekommen, mit Sonnenbrille könnte er das neue Feature womöglich gar nicht verwenden. Auch gibt es einen Trick, mit dem man es Dieben schwerer macht.

Face ID erwartet, dass Sie das iPhone X anschauen (Bild: Apple)

Ein Leser der Kollegen von MacRumors, Keith Krimbel, hat sich in einer E-Mail an den Apple-Vorstand gewandt. Federighi beruhigte den interessierten Kunden. Face ID würde dank der eingesetzten Infrarot-Technologie fast keine Schwierigkeiten beim Einsatz von Sonnenbrillen haben. Denn obwohl diese für das menschliche Auge undurchlässig scheinen, würden Infrarotstrahlen dennoch durch die Gläser hindurch gehen. Entsprechend könnte auch das iPhone X dann den Nutzer identifizieren, wenn er einen Sonnenbrille trüge. Es gäbe nur ein paar wenige, speziell beschichtete Gläser, die eine Erkennung verhindern können. Welche das sind verriet ihm der Software-Chef Apples nicht.

Diebstahlschutz beim iPhone X?

Ein Thema, das auch in den Kommentaren auf Mac Life angesprochen wurde, ist das Verhalten beim Raub des iPhone X. Die Diebe könnten das Smartphone dem Nutzer einfach entreißen, es dann in seine Richtung halten und hätten dann vollen Zugriff auf die Inhalte. Federighi beruhigt Krimbel auch in diesem Fall. Der Nutzer müsste aktiv auf das Display „starren“. Wenn Sie also nicht direkt in die Kamera „blicken“, dann ist es für Face ID ein Signal, dass Sie Ihr Mobiltelefon nicht entsperrt haben möchten. Außerdem, so Federighi, könnte man in einer Diebstahlsituation auch so vorgehen, die zwei Knöpfe an den Seiten des Geräts zu drücken. Entsprechend würde Face ID daraufhin deaktiviert und der Dieb müsste den Code nutzen, könnte gar nicht die Gesichtserkennung austricksen.

Das neue iPhone X wird, anders als das iPhone 8 (Plus) nicht schon morgen vorbestellbar sein, sondern erst Ende Oktober. Auch wird es dann erst Anfang November ausgeliefert.