Mit „Jeder kann programmieren“ bietet Apple bereits kostenlose Lehrpläne und Kurse für den Einstieg in die eigene Programmiersprache Swift an. Mit „Everyone Can Create“ kommt nun auch einen kostenlosen Lehrplan rund um das Thema Kreativität hinzu.

Das Apple heute besonders den Bildungsbereich mit neuer Hardware und Software ausstatten möchte, lies bereits die Einladung und der Austragungsort der ersten Keynote des Jahres vermuten. Neben einem neuen Einstiegs-iPad mit Apple-Pencil-Support und Updates für verschiedene Bildungs-Apps, präsentiert Apple heute auch einen neuen Lehrplan.

Nicht nur für künstlerische Fächer

Everyone Can Create bietet dabei kostenloses Material in Form von Lehrer- und Schülerhandbüchern, Unterrichtskonzepte, Beispiele und andere Lernressourcen. Gefördert werden sollen damit Bereiche wie Zeichnen, Musik, Film und Fotografie. Dabei verlässt sich Apple nicht nur auf seine Entwickler und Ingenieure, sondern arbeitet auch eng mit Pädagogen und Kreativprofis zusammen. Der Lehrplan soll sich neben Kunst und Musik auch in bestehende Fächer wie Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte einbinden lassen. Natürlich liegt ein Fokus der angebotenen Materialen auf dem Einsatz des iPads im Unterricht. Da das neue Einstiegs-Tablet von Apple nun auch endlich den Apple Pencil unterstützt, eröffnen sich tatsächlich viele kreative Bereiche für den Einsatz des Geräts. Bisher waren ja nur die Pro-Modelle mit dem smarten Stift kompatibel.

Im Laufe des Frühjahrs können sich interessierte Lehrer in den Apples Stores kostenlos über Everyone Can Create informieren lassen und an Schulungen im Rahmen der Today-At-Apple-Events teilnehmen.



