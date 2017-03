30.03.2017 - 22:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nach zwei Tagen Verschnaufpause hat Apple nun auch für Teilnehmer des Apple-Seed-Programms macOS Sierra 10.12.5 Beta 1 freigegeben. Das Update für das Desktop-Betriebssystem enthält aber keine neuen Funktionen.



Die Vorversion macOS Sierra 10.12.4 hatte Apple erst am Montag in der finalen Fassung freigegeben und nun gibt es schon die erste öffentliche Beta von macOS Sierra 10.12.5.

Leider gibt es von Apple zu den Beta-Versionen keine ausführlichen Release-Notes. Neue Funktionen wurden in der kurzen Zeit bisher nicht entdeckt. Es ist anzunehmen, dass es sich bei diesem Update nur um eine Fassung handelt, mit der Fehler behoben werden sollen und die Leistung optimiert wird.

Von den ebenfalls neuen Betas tvOS 10.2.1 und watchOS 3.2.2 gibt es keine Versionen für öffentliche Tester sondern nur für registrierte und zahlende Entwickler.

Wie wird man zum Tester?

Wer sich jetzt fragt, wo man die Beta herbekommt: Ohne Registrierung läuft gar nichts. Aber nicht verzagen! Es reicht, sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram mit den Schaltflächen „Join Now” und „Get Started” mit seiner Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden.

Ein weiterer Klick auf „Accept” um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt zum Ende der Anmeldeprozedur. Klicken Sie nun unter Punkt 1 auf „Enroll Your Mac” und laden Sie auf der neuen Seite das Beta Access Utility, das in Anschluss an den Download ausgeführt werden kann. Dann steht die Beta über die Softwareaktualisierung hoffentlich bereit.