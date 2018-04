Die Eneby-Reihe passt perfekt in ein Kallax-Regal (Bild: Ikea)

Ab sofort bietet Ikea eine neue Lautsprecher-Reihe unter dem Namen Eneby an. Die Bluetooth-Lautsprecher sind in zwei verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Und auch bei der Aufstellung und dem Aussehen haben die Kunden die Qual der Wahl.

Das schwedische Möbelhaus Ikea ist natürlich in erster Linie für sein minimalistisches Möbeldesign und seine kleinen Preise bekannt. Doch seit einiger Zeit weitet die Firma ihr Angebot aber auch auf verschiedene technische Geräte und Smart-Home-Produkte aus. So bietet Ikea mit der Trådfri-Reihe mehrere smarte LED-Lampen und Schalter an, die sich nun auch per HomeKit im Apple-Haushalt steuern lassen.

Zwar nicht ganz so smart, dafür aber ein typisches Ikea-Produkt, ist die Eneby-Reihe ab sofort erhältlich. Die Lautsprecher lassen sich per Bluetooth mit bis zu acht Geräten koppeln und so mit Musik versorgen. Auch ein klassischer 3,5 mm AUX-Anschluss gehört zur Ausstattung. Kunden haben die Wahl zwischen einem Gehäuse mit 30x30 cm und einem kleineren mit 20x20 cm. Beide Modelle sind in Weiß oder Schwarz erhältlich und die größere Version soll perfekt in ein Kallax-Regal passen. Alternativ können die Eneby-Lautsprecher auch an die Wand montiert oder mit einem separat erhältlichen Gestellt aufgestellt werden. Die kleinere Version verfügt zusätzlich noch über einen Handgriff und kann per optionalem Akkusatz auch mobil betrieben werden.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Modelle können im Onlineshop bestellt oder direkt im Möbelhaus mitgenommen werden, sind aktuell aber nicht lieferbar. Dies wird sich sicher in den nächsten Tagen ändern. Das größere Modell kostet 89 Euro, das kleinere 50 Euro. Der Zusätzliche Akku schlägt noch einmal mit 20 Euro zu buche.

