Bei Apple scheint ein Bewusstseinswechsel stattzufinden: Wer ein iPhone-Display bei einem Fremdbetrieb reparieren lässt, soll nicht mehr automatisch die Herstellergarantie auf die sonstigen Komponenten verlieren.



Nach einem Memo, das an die Mitarbeiter in den Apple Stores geschickt wurde, sollen Kunden ihre iPhone-Garantie nicht mehr verlieren, wenn sie das Display des Smartphones von einem Fremdbetrieb austauschen ließen.

Das Memo, das 9to5Mac vorliegt, soll sich auch auf die „Apple Authorized Service Providers” richten. Das sind von Apple qualifizierte Händler mit Werkstatt. Die Garantie für das Display samt Touchscreen übernimmt Apple in diesem Fall natürlich nicht mehr. Das ist Sache des Reparaturbetriebs und bezieht sich natürlich auch auf alle Schäden, die der Betrieb bei der Reparatur verursacht hat.

Wenn der Kunde später zu Apple geht und das Display erneut ausgetauscht bekommen will, muss er den Pauschalpreis bezahlen, den Apple dafür verlangt - auch wenn das iPhone eventuell noch in der Garantiezeit ist. Auch Apple Care+ gilt dann nicht mehr.

Bisher war Apple sehr streng, was Reparaturen durch Dritte betraf. Der Kunde verlor in so einem Fall sämtliche Garantieansprüche. Außerdem weigerte sich Apple häuft, die vorher durch andere Anbieter reparierten Geräte noch einmal instand zu setzen.

Kunden sollten vorsichtig bleiben

Die Änderungen beziehen sich auf die USA und Kanada. Ob auch deutsche Kunden davon profitieren, ist bisher nicht bekannt. Da die geänderten Bedingungen bisher nirgends veröffentlicht wurden, sollten sich Kunden, die eine Fremdreparatur veranlassen wollen, vorher bei Apple erkundigen, ob sie danach noch Garantie auf ihr iPhone haben oder nicht.