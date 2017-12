Mit der Eve-Reihe bietet der deutsche Hersteller Elgato eine komplette Produktreihe für das smarte Zuhause an. Gesteuert werden die Geräte unter anderem über eine eigene App für iPhone und iPad. Diese liegt nun mit einigen Design-Anpassungen und einer Optimierung für das iPhone X in Version 3.0 vor.

Die Eve-App lässt sich auf iPhone und iPad verwenden (Bild: Elgato)

Unter dem Weihnachtsbaum liegen dieses Jahr sicherlich auch einige Produkte rund um das Thema Smart Home. Ein in München angesiedelter Hersteller dieser Geräte ist Elgato. Neben smarten Heizkörperthermostaten bietet die Firma in der Eve-Reihe auch Lichtschalter, Steckdosen, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitanzeigen und Tür/Fenstersensoren an. Alle Geräte lassen sich über die Eve-App per iPhone und iPad steuern und an Apple HomeKit anbinden. Nach der Verknüpfung lässt sich dann zum Beispiel mit Siri die Raumtemperatur per Sprachbefehl einstellen.

Version 3 der Eve-App

Seit heute nun steht ein Update auf Version 3.0 der Eve-App zum Download bereit. Neu ist unter anderem ein an iOS 11 angepasstes Design, Verbesserungen in der Darstellung und die Optimierung einiger Funktionen wie Timer, Regeln und Batterieanzeige. Auch die neue Version des Heizkörperthermostat Eve Thermo (2017), mit Display und Touch-Bedienung, wird nun besser unterstützt. Besitzer eines iPhone X können sich ab sofort über eine Displayanpassung freuen.

Eve 3.0 benötigt ein iPhone, iPad oder iPod touch mit mindestens iOS 11.2. Wer seine Eve-Geräte auch außerhalb der eigenen vier Wände steuern möchte, benötigt darüber hinaus noch einen Apple TV mit tvOS 11, welcher dann als Steuerzentrale dient. Alternativ kann diese Aufgabe ein iPad mit iOS 11 übernehmen.