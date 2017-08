​IFA 2017: Anbieter Elgato wird im Rahmen der Internationalen Funkausstellung in Berlin ein neue Variante seines HomeKit-kompatiblen Thermostats Eve Thermo vorstellen. Das neue Gerät wird ein integriertes Display und Touch-Bedienung bieten, wie der Münchener Anbieter nun ankündigte.

Eve Thermo der zweiten Generation (Bild: Elgato)

Sie suchen ein Heizkörperthermostat, das mit Apples HomeKit kompatibel ist und sich mit dem Sprachassistenten Siri versteht? Eve Thermo von Elgato aus München ist ein solches und bekommt demnächst eine Neuauflage. Diese bekommt ein Display inklusive Touch-Bedienfeld zur manuellen Steuerung der Zieltemperatur. Sie können darüber hinaus die Temperatur auch weiterhin per Siri oder Apples Home-App steuern und auch über die Elgato-eigene Eve-App.

Neues Display mit Touch-Bedienfeld

Das Thermostat bietet eine weiß durchscheinende LCD-Anzeige und ein berührungssensitives Bedienfeld. Darüber können Sie die gewünschte Zieltemperatur in Schritten von 0,5° C einstellen. Sie aktivieren das Display einfach per Fingertipp. Es schaltet sich wenige Augenblicke nach der letzten Eingabe ab und spart so Energie. Per App können Sie die Display-Ausrichtung anpassen und sogar eine Tastensperre aktivieren.

Der Hersteller gibt trotz der neuen Funktionen sogar eine längere Batterielaufzeit von über 12 Monaten an.

Eve Thermo bietet darüber hinaus weiterhin einige Komfort-, Wartungs- und Energiesparfunktionen. Darunter sind Fenster- über Anwesenheitserkennung, aber auch eine Feiertagsautomatik. So nehmen Ihr iPhone-Kalender und Ihre Positionsdaten Einfluss auf die Temperatur.

Da HomeKit von dem Produkt nativ unterstützt wird, kommen Sie ohne weiteres Zubehör aus. Sie benötigen kein separates Hub oder eine Bridge.

Preise, Verfügbarkeit und Upgrade-Aktion

Das neue Eve Thermo wird ab dem 26. September für 69,95 Euro (UVP) erhältlich sein. Wenn Sie bereits ein „Eve Thermo“-Thermostat besitzen, können Sie im Rahmen einer Upgrade-Aktion 25 Euro Rabatt beim Neukauf einstreichen.