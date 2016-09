17.09.2016 - 09:11 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Seit gestern ist die Apple Watch Series 2 erhältlich. Zwar liefert Apple sie in zahlreichen Farben und mit noch mehr Armband-Variationen, was im Paket fehlt ist allerdings eine anständige Lade- und Aufbewahrungskombination. Diese bietet Apple als 89 Euro teures Zubehör an. Es geht aber auch deutlich günstiger und nicht minder elegant. Beispielsweise mit dem WatchStand des Berliner Zubehör- und Accessoire-Herstellers Artwizz.



Luxus-Güter ziehen Luxus-Probleme nach sich. So ist das auch bei der Apple Watch. Da investiert man einen mindestens mittleren dreistelligen Betrag in die Kombination aus Uhr, Fitness-Tracker, Smartphone-Erweiterung und Informationszentrale und muss sich dafür noch zusätzliche Gedanken um die Aufbewahrung machen.

Ablage-Problematik

Eine gewöhnliche Armbanduhr platziert man in der Regel schlicht und ergreifend auf dem Nachttisch oder einer Kommode im Schlafzimmer – wenn man die Uhr während des Schlafens überhaupt ablegt.

Zumindest letztere Entscheidung nimmt einem die Apple Watch ab. Man muss sie laden. Jede Nacht. Sonst geht ihr spätestens am Vormittag des Folgetags der Saft aus.

Zwar ist der beigelegte magnetische Lade-Adapter überaus praktisch. Sonderlich elegant ist er allerdings nicht. Da liegt dann die teure Uhr auf einem kleinen Plastikteller aus dem ein Gummikabel herausguckt.

Artwizz WatchStand

Abhilfe schaffen edel designte Ständer wie der „WatchStand“ von Artwizz aus Berlin für 29,99 Euro. Er besteht, ganz Apple-like, aus einem Block Aluminium mit einer Aussparung für den Ladeadapter der Apple Watch. Ein integrierter Magnet erleichtert die Fixierung des Ladekabels am WatchStand. Die Uhr selbst kann geschlossen oder geöffnet aufgesetzt und geladen werden.

Der Artwizz WatchStand liegt gut in der Hand und steht stabil und elegant auf jedem Tisch. Er kann dabei in zwei verschiedenen Positionen genutzt werden: Entweder aufrecht stehend oder etwa in einem 45-Grad-Winkel und gewährt so stets beste Blickmöglichkeiten auf das Display der Uhr.

Der WatchStand ist für 29,99€ im Artwizz Online-Shop erhältlich.