Heute ist der Tag des neuen iPhone 7, richtig? Ja. Aber heute ist auch der Tag von Apples neuer Armbanduhr. Ab heute können Sie die neue Apple Watch Series 2 kaufen oder die alte, verbesserte Series 1. Durch die Bank sind sich die Tester einig gewesen: Die neue Apple-Smartwatch ist viel besser, auch weil sie wasserdicht ist und GPS bietet. Doch was kann die neue, und was müssen Sie sonst noch zu ihr wissen? Wir verraten es Ihnen an dieser Stelle in aller Ausführlichkeit.

Apple Watch Series 2 im Schwimmbecken (Bild: Apple)

Wenn Sie nicht zu den ersten gehörten, die das Gerät bei Apple vorbestellt haben, gehört heute schon eine Portion Glück dazu, ein Modell im Einzelhandel zu erwischen. Zwar gab es keine Meldungen darüber, dass die Nachfrage so exorbitant ausfiel wie beim iPhone 7, doch zumindest haben die Tester der Smartwatch im Vorfeld neugierig auf die neue Apple Watch gemacht. Möglicherweise kommt es dennoch zu Lieferengpässen bei den neuen Modellen.

Apple Watch Series 2 jetzt wasserdicht

Sie können mit der Series 2 Watch schwimmen gehen, und Sie sollen es sogar. Denn in der Workout-App gibt es extra Schwimm-Programme, die Ihre Armzüge aufzeichnen und die Entfernung im Becken. Natürlich sind Sie nicht auf das Becken beschränkt und können Ihre Übungen auch in freien Gewässern machen. Immerhin ist die neue Series 2 bis zu 50 Meter wasserdicht.

Dank GPS etwas unabhängiger

GPS ist ein weiteres neues Feature, das die Experten durchaus konkurrenzfähig gegenüber professionellen Sportleruhren einschätzten, und sogar besser. Sie müssen bei der Apple Watch nicht warten, bis sie sich mit einem Satelliten verbindet, sondern haben eine Positionsbestimmung jederzeit Dank Triangulation verfügbar. Sie kommen also schneller ins Workout. An der Genauigkeit der Messungen sei nichts auszusetzen.

Fitness: ja, Luxus: ein wenig

So wie Apple bei der Software mit watchOS 3 und der Hardware vieles getan hat, um die Watch in Richtung Verbraucher auszurichten und Fitness und Sportaktivitäten dabei im Blick hatte, wurde auch an einer anderen Stelle der „durchschnittliche“ Verbraucher berücksichtigt. Wenn auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich, so hat Apple seine „Edition“ drastisch günstiger gemacht. Mussten Käufer im letzten Jahr noch mehr als 10.000 Euro für eine Smartwatch in Edelmetall ausgeben, können Sie jetzt Ihren Luxus deutlich preisgünstiger zur Schau stellen. Die neue „Edition“ ist aus Keramik und kostet knapp anderthalb Tausend Euro. Wenn Sie noch ein Indiz benötigen, dass Apple dem Luxus ein bisschen abgeschworen hat und dafür ganz auf den Fitness-Zug aufgesprungen ist: Es wird ab Herbst eine spezielle Apple Watch Series 2 in Aluminium geben, die in Kooperation mit dem Sportartikelhersteller Nike herausgegeben wird.

Prozessor und watchOS 3 machen Uhr schneller

Ganz vergessen haben wir den neuen Prozessor. Der macht die Uhr natürlich schneller. Doch im Zusammenspiel mit dem neuen watchOS 3, das softwareseitig Optimierungen vornimmt, ist die Uhr laut vielen Beobachtern endlich das, was man sich von der ersten Generation versprochen hatte. Apple gibt dies rückwirkend und kleinlaut zu, indem man die erste Generation nicht weiterverkauft, sondern stattdessen eine „Series 1“ vertreibt, die denselben schnelleren Prozessor wie die Series 2 bietet. Sie kommt allerdings ohne GPS aus und bietet keinen so ausgeprägten Schutz vor Wasser.

Apple Watch Series 2 mit Hermès-Armband (Bild: Apple)

Apple hat das neue watchOS 3 „homogener“ gestaltet, so dass es besser in sein OS-Universum passt. Wie beim iPhone oder iPad, gibt es nun ein Kontrollzentrum. Und statt der „Ansichten“ finden Sie nun ein Dock, in dem bis zu 10 Apps Platz finden. Manche „Early Adopter“ rümpfen darüber die Nase, weil sie sich nun umgewöhnen müssen. Doch Apple hat diesen Schritt unternommen, damit Neukunden von dem Kritik der Erstkäufer profitieren, was viele jetzt, da das neue watchOS 3 veröffentlicht wurde, vergessen zu haben scheinen. Denn die Bedienung der Apple Watch der ersten Generation wurde als „inkonsistent“ gebrandmarkt.