29.03.2017 - 09:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Zuhause wird immer smarter und dennoch wird ein wichtiges Gerät von den meisten „Smart Home"-Systemen völlig vernachlässigt – die Türsprechanlage. Diese ist in den meisten Fällen analog und bietet den Komfort über eine Gegensprechanlage mit einem Besucher sprechen zu können und diesen auch hereinzulassen. DoorBird hat das Konzept bereits auf den neusten Stand gebracht und möchte nun mit dem DoorBird D301 auch analoge Türsprechanlagen umrüsten.



29.03.2017 - 09:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Verwandeln Sie Ihre analoge Türsprechanlage in eine IP-Türsprechanlage mit DoorBird D301 (Bild: DoorBird)

Im Gegensatz zur bisherigen Lösung hat der DoorBird D301 den Vorteil, dass die vorhandene analoge Türsprechanlage im vollen Umfang ohne Einschränkungen weiter genutzt werden kann. Das zusätzliche Gerät wird einfach über ein Kabel mit der vorhandenen Anlage verbunden, um daraus ein IP-basiertes System zu machen.

Mit dem DoorBird D301 verpassen Sie keine Lieferungen mehr – denn Sie werden sofort auf dem Smartphone oder Tablet informiert, wenn der Paketbote oder Lieferdienst bei Ihnen klingelt. Sie können mit Ihrem Besucher sprechen und per Smartphone die Tür öffnen – vom Sofa aus und von überall auf der Welt. Wenn Ihre Türsprechanlage auch über eine Kamera verfügt, können Sie den Besucher auch auf dem Smartphone sehen.

Sollten Sie sich nun Gedanken um die Sicherheit machen, dann können wir Sie beruhigen. Das System wird nachn dem Bankenstandard verschlüsselt und ist laut Hersteller „sicherer als jeder phsysische Haustürschlüssel, den Sie jederzeit verlieren können".

Der D301 verfügt über weitere tolle Funktionen. Neben der kostenlosen App und dem damit verbundenen Fernzugriff lässt sich auch eine Besucher Historie erstellen, die Tür per App öffnen. Die App erlaubt sogar die automatische Türöffnung per Zeitplan und Geofencing (Bluetooth).

Unterstützt werden Türsprechanlagen für Ein- und Mehrparteien. Für die benötigte Internetverbindung kann das System entweder per WLAN oder per Netzwetzkabel mit dem heimischen Router verbunden werden. Übrigens kann der DoorBird D301 auch in Dritt-Systeme integriert werden.

Einen Preis nannte das Unternehmen bisher nicht und gibt die Verfügbarkeit für Frühjahr/Sommer 2017 an.