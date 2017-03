13.03.2017 - 14:49 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon im April werden auf Apple Music die ersten Folgen von Apples neu interpretierten Carpool Karaoke verfügbar sein. In insgesamt 16 Folgen werden zahlreiche Stars aus Film, Fernsehen, Sport und Musik in den halbstündigen Episoden zu sehen sein. Wie nun wie Twitter bestätigt wurde, werden auch zwei besonders Stars aus der beliebten HBO-Show „Game of Thrones" einen Auftritt haben. Es wird in jedem Fall ein STARKer Auftritt.



Ab April geht Apples erste Show Apple Music exklusiv auf Sendung. Bereits im vergangenen Monat zeigte man erste Clips zu Carpool Karaoke. Im Gegensatz zum Original sind die einzelnen Folgen mit 30 Minuten deutlich länger und auch James Corden wird nicht die Position als fahrender und singender Moderator übernehmen, sondern dieser Posten wird in jeder Folge neu durch einen Star besetzt. Dabei soll natürlich viel gesungen, gelacht und geredet werden.

Bisher bestätigte man die Auftritte von James Corden, Will Smith, Blake Shelton, Shaquille O'Neal, Billy Eichner, Metallica, Alicia Keys, Ariana Grande, Seth MacFarlane, Chelsea Handler, Michael Strahan und John Cena. Wie nun in einem Twitter-Post mitgeteilt wurde, werden auch zwei „Game of Thrones"-Stars an Bord eines Autos steigen und singen.

In einem kurzen Videoclip haben sich Maisie Williams und Sophie Turner als Gäste der „Apple Music"-Show vorgestellt. Die beiden jungen Frauen sind meisten den Serienfans wohl besser bekannt als die Serien-Schwestern, Aria und Sansa Stark. Da die entsprechenden Dreharbeiten gerade erst abgeschlossen wurden, durfte es noch eine Weile dauern, bis wir einen ersten Blick auf das Videomaterial werfen dürfen. Eventuell plant man eine Veröffentlichung kurz vor dem Start der siebten Staffel Game of Thrones im Juli.